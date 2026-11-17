그룹 엔하이픈 / 사진 제공=빌리프랩

그룹 엔하이픈(ENHYPEN)이 MBC에서 단독 음악 프로그램을 선보인다.17일 소속사 빌리프랩에 따르면 엔하이픈은 오는 25일 서울 마포구 MBC 상암공개홀에서 '엔하이픈 특집 쇼 : 미드나잇 러브 송' 녹화를 진행한다. 방송은 다음 달 6일 오후 11시 35분 편성됐다.이번 프로그램은 엔하이픈이 발표한 곡 가운데 사랑을 주제로 한 노래들을 중심으로 꾸며진다. 기존에 선보였던 강렬한 퍼포먼스와는 다른 분위기에서 사랑의 설렘과 애틋함 등 다양한 감정을 표현할 예정이다.팬들이 직접 무대 구성에 참여할 수 있는 순서도 마련된다. 사전 투표를 통해 팬들이 보고 싶은 곡을 선정하면 엔하이픈이 해당 곡을 공연하는 방식이다.앞서 지난 16일 MBC Kpop 공식 유튜브 채널에는 프로그램의 티저 영상이 공개됐다. 영상에는 눈밭을 걷는 소녀의 발자국을 따라 꽃이 피어나고, 소녀가 기다리고 있던 소년과 마주하는 장면이 담겼다. 겨울을 배경으로 한 로맨틱한 분위기로 프로그램의 콘셉트를 예고했다.한편 엔하이픈은 오는 20일 스핀오프 싱글 'THE SIN : PARALLEL WORLD'(더 신 : 패러렐 월드)를 발매한다. 타이틀곡 'I Want You'(아이 원트 유)를 비롯해 'Don't Stop'(돈트 스톱), 'ILY Season'(아이러브유 시즌) 등 총 3곡이 수록된다.이번 신보는 서로 다른 평행 세계에서도 이어지는 두 사람의 관계를 다룬다. 엔하이픈은 지난 13일 타이틀곡 'I Want You' 뮤직비디오를 먼저 공개했으며, 해당 영상은 16일 자 스포티파이 글로벌 일간 뮤직비디오 차트 1위에 올랐다.신보 음원은 오는 20일 오후 2시, 실물 음반은 23일 정오에 각각 발매된다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr