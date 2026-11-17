러시아 국적의 빅토르 안이 국내 쇼트트랙 예능 프로그램에 출연한다. / 사진제공=TV조선

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2011년 대한민국 국적을 포기하고 러시아로 귀화한 전 쇼트트랙 선수 빅토르 안(본명 안현수)이 국내 최초 쇼트트랙 스포츠 리얼리티에 히든 코치로 합류한다.오는 25일 첫 방송 예정인 TV CHOSUN 신규 예능 '스피드퀸'에는 빅토르 안이 출연한다.빅토르 안의 이번 합류는 전이경 감독의 직접 제안으로 성사된 것으로 알려졌다. 전 감독은 불가능에 가까운 목표를 현실로 만들기 위해 선수들에게 하나의 가능성이라도 더 열어주고 싶은 마음으로 빅토르 안에게 도움을 요청했다.빅토르 안은 최근 공개된 티저 영상에서 "본인들이 원하는 것보다 더 성장할 수 있도록, 죽기 살기로 해보는 것"이라며 각오를 밝히기도 했다. 그는 '스피드퀸'에서 선수들과 직접 뛰며 국가대표에 걸맞은 정교한 기술력과 레이스 전략을 전수할 예정이다.빅토르 안은 2006 토리노 동계올림픽 3관왕, 2014 소치 동계올림픽 3관왕을 달성해 올림픽 금메달만 6개를 목에 걸었다. 2020년 선수 생활을 마친 뒤에는 2022년 베이징 동계올림픽에서 중국 쇼트트랙 대표팀 코치로도 활동했다. 2023년 성남시청 빙상팀 코치직에 지원하며 국내 지도자 복귀를 시도했으나 선임되지 못했다.한편 '스피드퀸'은 올림픽 메달리스트를 비롯해, 전 국가대표 출신 등 화려한 이력을 지닌 쇼트트랙 엘리트 선수들이 다시 태극마크를 꿈꾸며 실제 국가대표 선발전 출전을 향해 치열한 승부를 펼치는 스포츠 예능이다. 이날 오후 10시 첫 방송된다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr