의사 여에스더가 남편 홍혜걸을 향해 이혼을 언급했다./ 사진=텐아시아 DB

의사 여에스더가 남편 홍혜걸을 향해 이혼을 언급했다./ 사진= SBS ‘동상이몽 시즌 2 – 너는 내 운명’

의사 여에스더가 남편 홍혜걸을 향해 이혼을 언급했다.17일 방송되는 SBS '동상이몽 시즌2 - 너는 내 운명'(이하 '동상이몽2')에서는 여에스더, 홍혜걸 부부의 홍콩 여행기가 공개된다.이날 두 사람은 오랜만에 단둘이 여행을 떠난다. 앞서 합가 소식을 전하며 한층 가까워진 부부 사이를 자랑했던 두 사람이지만, 여행 도중 예상치 못한 갈등이 벌어진다.홍혜걸은 여에스더의 쇼핑을 두고 "나한테 상의하고 샀어야지"라며 불만을 드러낸다. 이에 여에스더는 "남편이 원래 착했는데 10년간 내 돈 쓰더니 변했다"며 남편의 달라진 태도를 폭로한다.두 사람의 여행에는 여에스더의 우울증 극복을 위한 일정도 포함됐다. 과거 여행에서는 외출을 꺼리고 호텔 방에서 룸서비스만 이용했다는 여에스더는 이번 홍콩 여행에서 달라진 모습을 보인다.여에스더는 홍콩 음식을 맛보며 남편과 티격태격하는가 하면, 도심을 뛰어다니는 등 이전보다 활기찬 모습을 드러낸다. 특히 홍콩의 유명 영화배우들과 만나는 뜻밖의 상황도 벌어진다. 여에스더가 배우들과 기념사진을 찍고 백허그까지 받자 홍혜걸은 질투심을 감추지 못한다. 그러나 여행 후반부 분위기는 급격히 달라진다. 홍콩의 야경을 즐기기 위해 해적선 투어에 나선 두 사람은 서로에게 속마음을 털어놓던 중 또다시 갈등을 빚는다.홍혜걸의 한마디에 여에스더의 표정이 굳어지고, 급기야 여에스더는 "이혼하겠어요"라고 선언한다. 이어 "현실성 없는 사람이라 너무 힘들다"며 남편에 대한 불만을 쏟아낸다.앞서 합가 소식으로 부부 관계의 변화를 알렸던 두 사람이 홍콩 여행 도중 이혼까지 언급하게 된 이유에 관심이 쏠린다.여에스더와 홍혜걸의 홍콩 여행기는 이날 오후 10시 40분 방송되는 SBS '동상이몽2'에서 공개된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr