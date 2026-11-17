배우 소유진이 2025년 시트콤 '빌런의 나라' 출연 이후 약 1년 만에 연기 활동을 재개한다. / 사진제공=KBS

배우 소유진이 연극 '리턴 투 햄릿'으로 연기 활동을 재개한다. 남편이자 사업가 백종원이 유튜브를 제외한 방송 활동에서 모습을 드러내지 않고 있는 가운데, 소유진이 새 작품으로 무대에 복귀해 관심을 모은다.'리턴 투 햄릿' 측은 17일 소유진의 출연 소식을 알렸다. 16년 만에 다시 선보이는 이 작품은 셰익스피어의 비극 '햄릿'을 공연하는 배우들의 무대 뒤 이야기를 그린 코미디 연극이다.작품은 배우들이 무대에서 맡은 배역과 실제 모습의 차이에서 벌어지는 갈등과 소동을 중심으로 전개된다. 장진 감독 특유의 대사와 상황극으로 웃음을 전하는 동시에 무대를 향한 배우들의 애정과 자부심도 담아낸다.소유진은 극 중 '햄릿'에서 거트루드를 연기하는 베테랑 배우 여일 역을 맡았다. 여일은 무대 안팎에서 뚜렷한 존재감을 드러내는 인물로, 소유진은 이번 작품에서 코미디 연기를 선보일 예정이다.소유진은 그동안 드라마와 영화, 예능 등 여러 분야에서 활동해 왔다. 데뷔 초 MBC '맛있는 청혼'으로 주목받았으며 KBS2 '아이가 다섯'을 통해 안방극장에 복귀했다. 이후 MBC '연인'에서는 후궁 조씨를 연기했고 최근 KBS2 시트콤 '빌런의 나라'에서는 오유진 역으로 출연했다.연극 무대에서도 다양한 인물을 연기했다. '꽃의 비밀'에서는 모니카, '리어왕'에서는 고너릴, '82년생 김지영'에서는 김지영, '갈매기'에서는 아르까지나 역을 맡았다.한편 '리턴 투 햄릿'은 2027년 1월 5일부터 3월 7일까지 국립극장 달오름극장에서 공연된다. 티켓은 오는 17일 오후 2시 국립극장 홈페이지에서 전 회차 선예매를 시작하며 25일 오전 11시 NOL 티켓에서 1차 예매가 열린다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr