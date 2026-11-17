'미스터트롯4' 티저가 공개됐다. / 사진제공=TV CHOSUN '미스터트롯4'

'미스터트롯4' 티저가 공개됐다. / 사진제공=TV CHOSUN '미스터트롯4'

TV CHOSUN '미스터트롯4'가 현역 가수와 비현역 참가자의 정면 대결을 예고했다. 기존 트롯 강자들과 새로운 도전자들이 맞붙는 경쟁 구도로 네 번째 시즌을 시작한다.17일 '미스터트롯4' 측은 콘셉트 티저 영상을 공개하고 오는 12월 17일 첫 방송을 확정했다고 밝혔다.공개된 티저는 "지금까지 본 적 없는 미스터트롯에 도전하라"라는 문구로 시작한다. 영상에는 이미 트롯계에서 활동하며 입지를 다진 현역 가수들과 새로운 도전에 나선 비현역 참가자들이 등장한다.현역 참가자 중에는 다시 한번 '미스터트롯' 무대에 도전하는 익숙한 얼굴들도 포함됐다. 이들은 그동안 쌓아온 무대 경험과 실력을 바탕으로 경쟁에 나선다.반면 비현역 참가자들은 저마다의 개성과 매력을 앞세워 기존 트롯 강자들에게 도전장을 내민다. 아직 구체적인 참가자들의 면면이 공개되지 않은 가운데, 새로운 인물들이 현역 가수들을 넘어설 수 있을지 관심이 쏠린다.이번 시즌의 핵심은 현역과 비현역으로 나뉜 대결 구도다. 티저에서 현역 참가자들은 파란색 의상을, 비현역 참가자들은 흰색 의상을 입고 등장했다.두 그룹에 주어진 과제도 다르다. 현역 가수들에게는 "실력을 증명하라!"라는 미션이, 비현역 참가자들에게는 "현역을 넘어서라"라는 도전 과제가 제시됐다.이미 활동 경력을 갖춘 현역 가수들이 자신의 실력을 다시 한번 입증할지, 비현역 참가자들이 이들을 제치고 새로운 강자로 떠오를지가 이번 시즌의 주요 관전 요소다.'미스터트롯4'는 오는 12월 17일 목요일 첫 방송된다.'미스터트롯' 시리즈는 2020년 시즌1에서 임영웅, 2023년 시즌2에서 안성훈, 2025년 시즌3에서 김용빈을 각각 최종 우승자인 '진(眞)'으로 배출했다. 오는 12월 시작되는 시즌4에서 이들의 뒤를 이을 네 번째 우승자가 누가 될지 관심이 쏠린다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr