래퍼 한해와 방송인 문세윤이 그룹 리센느(RESCENE) 제나와 신곡을 발표한다. / 사진제공=브랜뉴뮤직

래퍼 한해와 방송인 문세윤이 그룹 리센느(RESCENE) 제나와 신곡을 발표한다. / 사진제공=브랜뉴뮤직

래퍼 한해와 방송인 문세윤이 그룹 리센느(RESCENE) 제나와 신곡을 발표한다. 세 사람은 오는 23일 공개되는 'Love Again'을 통해 처음으로 음악적 호흡을 맞춘다.소속사 브랜뉴뮤직은 공식 SNS를 통해 한해와 문세윤의 새 싱글 'Love Again (feat. 제나 of RESCENE)' 콘셉트 사진을 공개했다.사진 속 한해와 문세윤, 제나는 빈티지한 분위기의 공간에서 나란히 포즈를 취하고 있다. 세 사람은 니트 의상을 입고 자연스러운 표정을 지었으며, 1990~2000년대 혼성그룹을 연상시키는 스타일링으로 시선을 끌었다.'Love Again'은 한해와 문세윤이 '한문철'이라는 이름으로 선보이는 다섯 번째 듀엣 프로젝트 싱글이다. 앞서 두 사람은 가수 츄와 함께 '비행기'를 리메이크한 바 있다. 이번에는 제나가 피처링으로 참여해 겨울 분위기의 발라드를 선보인다.제나는 최근 트로트 메들리 콘텐츠로 유튜브 조회수 2100만 회를 넘겼다. 또한 2026년 11월 걸그룹 개인 브랜드평판 3위와 신인 아이돌 개인 브랜드평판 2위에 이름을 올렸다. 이번 신곡에서는 한해, 문세윤과 함께 보컬 호흡을 맞출 예정이다.신곡 'Love Again'은 1990~2000년대 겨울 미디엄 발라드의 멜로디와 빈티지한 사운드를 바탕으로 제작됐다. 오랜 시간이 흐른 뒤 우연히 재회한 옛 인연에게 다시 사랑을 전하는 내용을 담았다. 세 사람은 지나간 시간에 대한 그리움과 새로운 사랑의 설렘을 노래한다.한해와 문세윤의 새 싱글 'Love Again (feat. 제나 of RESCENE)'은 오는 23일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트에서 공개된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr