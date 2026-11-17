배우 김지석이 갑작스러운 부상으로 병원을 찾았다./ 사진=텐아시아 DB

배우 김지석이 갑작스러운 부상으로 병원을 찾았다./ 사진=SNS

배우 김지석이 갑작스러운 부상으로 병원을 찾았다.김지석은 지난 16일 자신의 SNS에 병원에서 촬영한 사진을 게재했다. 공개된 사진에는 병원 천장에 설치된 의료용 조명으로 보이는 장비가 담겼다. 김지석은 "사세보-나가사키-돗토리-요나고-인천공항 그리고 병원"이라며 최근 일주일간의 이동 경로를 공개했다. 이어 "일주일 스케줄 참 드라마틱하다"고 덧붙였다. 특히 "10바늘 꿰매기 실화?"라는 문구를 남기며 부상 사실을 알렸다.일본 사세보와 나가사키, 돗토리, 요나고 등을 거쳐 한국에 돌아온 뒤 병원을 찾은 것으로 보인다. 다만 정확한 부상 경위와 다친 부위, 현재 건강 상태 등은 공개되지 않았다.김지석은 현재 12세 연하 배우 이주명과 공개 열애 중이다. 두 사람은 2024년 교제 사실을 인정했다. 최근에는 김지석의 부모가 이주명을 소개받았다는 이야기가 방송을 통해 전해지면서 결혼 가능성에도 관심이 쏠린 바 있다.한편 김지석은 지난 9월 드라마 '그래, 이혼하자'에서 지원호 역을 맡았다. 넷플릭스 영화 '남편들'에도 출연한다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr