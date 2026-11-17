ENA 월화드라마 '크래시2 : 분노의 도로'가 동시간대 경쟁작인 tvN '나의 유죄인간'의 절반 수준 시청률로 출발했다.지난 16일 방송된 '크래시2 : 분노의 도로' 1회는 시청률 2.8%를 기록했다. 동시간대 방송된 임시완·설인아 주연의 '나의 유죄인간' 9회가 5.3%를 나타낸 것과 비교하면 반토막 수준이다. 시즌1 1회 시청률(2.2%)보다는 0.6%포인트 높지만, 최고 시청률 6.6%로 막을 내렸던 전작의 화제성에 비하면 아쉬운 성적표다.ENA 월화드라마 ‘크래시2 : 분노의 도로’가 지난 16일 첫 방송됐다. 국수본 광역수사대로 돌아온 교통범죄수사팀 T.C.I(Traffic Crime Investigation)의 변함없는 유쾌한 팀워크부터 의문의 교통사고까지, 쉴 틈 없이 이어지는 사건 속 예측 불가한 반전이 펼쳐졌다. 특히 차연호(이민기 분)가 밝혀낸 ‘설계된 살인’의 실체와 예기치 못한 차량 폭발 엔딩은 T.C.I가 마주할 만만치 않은 사건들을 예고했다.이날 방송의 시작은 운전 트라우마를 극복하고 오토바이를 탄 소매치기범을 추격해 검거한 차연호의 변화가 담겼다. 그러나 국수본 광역수사대 입성에도 T.C.I는 여전히 찬밥 신세를 면치 못했다.독립된 공간조차 없는 T.C.I는 남강서도, 국수본도 아닌 ‘여집합 신세’라는 씁쓸한 현실을 한탄할 새도 없이 사건과 마주했다. 도로에서 한 차량이 사이클 운전자를 들이받은 뒤 전복돼 조수석에 타고 있던 남편이 사망한 것. 운전자였던 아내는 급발진을 주장했지만, 현장을 살피던 차연호와 민소희(곽선영 분)는 조수석 에어백이 수동으로 해제된 점과 사고 직전 블랙박스 영상에서 수상한 정황을 포착했다. 여기에 남편 앞으로 가입된 24억 원의 생명보험, 정략결혼으로 얽힌 부부 관계, 아내에게 돌아갈 회사 지분 등 복잡한 이해관계가 밝혀지며 단순 교통사고가 아님을 직감케 했다.수사가 깊어질수록 사건은 더욱 미궁 속으로 빠졌다. 국과수 분석 결과 가속페달만 끝까지 밟힌 흔적이 나와 운전자 오조작에 무게가 실렸지만, 차연호는 미세하게 어긋난 조향각 기록을 놓치지 않았다. 이에 사망한 남편이 근무하던 자율주행 업체 ‘키메라’ 연구소를 찾은 차연호는 후배 연구원과 함께 차량 데이터를 분석한 끝에 충격적인 진실을 밝혀냈다. 조수석에 사람이 탄 채 특정 도로에 진입하면 자동으로 차량이 움직이도록 설계된 은밀한 프로그램이 심어져 있던 것. 단순 사고로 덮일 뻔한 죽음 이면의 잔혹한 의도를 간파한 차연호는 “이건 사고가 아닙니다. 설계된 살인이에요”라고 단언했다.진실에 한 걸음 다가선 순간, 수사는 또 다른 반전과 위기를 맞았다. 유력 용의자로 떠올랐던 키메라 대표가 돌연 경찰서를 찾아와 판을 뒤집은 것. 그는 오히려 차량 조작 계정의 주인으로 차연호의 후배 연구원을 지목하며 수사망을 비껴갔다. 차연호는 후배를 찾아가 추궁했지만, 후배는 대표가 센서 반응 속도를 조작하는 위험한 주행 테스트를 강행해 왔으며 이를 입증할 증거도 있다고 맞섰다. 그러나 그의 말이 끝나기도 전에 누군가의 원격 조작으로 두 사람이 탄 차량이 갑자기 폭주하기 시작했다. 브레이크마저 작동하지 않는 절체절명의 순간, 민소희가 극적으로 합류해 간신히 차량을 멈춰 세웠지만, 탈출 직후 차량이 화염에 휩싸였다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr