임신 중인 개그우먼 김지민이 남편 김준호를 위해 특별한 내조에 나섰다. / 사진=김지민 SNS

개그우먼 김지민이 남편 김준호를 위해 임신 중에도 특별한 내조를 이어갔다.김지민은 지난 16일 자신의 인스타그램에 "차린 건 없지만 맛있게 먹어주는 준홉빠!"라는 문구와 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진들 속에는 김지민이 김준호를 위해 김치찌개부터 신적, 계란말이 등 다양한 반찬을 만든 모습. 김지민은 "대만 공항에서부터 김치찌개가 먹고 싶다고🍲", "귀하다는 자연산 송이 이럴 때 꺼내지요!🍄‍🟫", "빠질 수 없는 두릅!🌱" 등을 언급하며 반찬 선정에 깊은 고민이 있었다는 사실도 알렸다.앞서 김준호는 김지민에게 운전대를 잡도록 했다가 일부 누리꾼으로부터 핀잔을 들었다. 지난 15일 김지민은 자신의 SNS에 "겨울 여행은 동해죠! 묵호 핫한 거 아시죠?"라며 여행 중인 영상을 공유했다.그러나 김준호가 아닌 만삭인 김지민이 운전대를 잡는 장면이 포착되자 누리꾼들은 "준호 님, 이제 운전 좀 하세요", "준호 씨 이제 운전 좀 배워야지", "운전 연수라도 받으세요" 등 잔소리를 쏟아냈다.김준호는 운전에 대해 "면허증은 딴 적이 있는데 운전을 한 적이 없다"며 과거 SBS 예능 '미운 우리 새끼'를 통해 밝힌 바 있다.한편 김지민은 KBS 개그맨 선배 김준호와 2022년 4월 연인 관계를 공식 인정한 후 약 3년 만인 지난해 7월 백년가약을 맺었다. 이후 지난 7월 임신 소식을 전했다. 태명은 두릅이며, 성별은 아들이다. 내년 2월 출산 예정이다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr