투애니원 CL, 박봄 / 사진=더블랙레이블, 박봄 SNS

그룹 2NE1(투애니원) 씨엘(CL)이 건강 문제로 활동을 중단한 멤버 박봄을 언급했다.씨엘은 지난 15일 더블랙레이블 공식 유튜브 채널에 공개된 'CL : THE INTERVIEW'(씨엘 : 디 인터뷰)에서 2NE1의 재결합 과정과 신곡 작업에 관한 이야기를 전했다.씨엘은 2NE1의 데뷔 15주년 기념 투어를 돌아보며 "15주년에 맞춰야 돼서 2NE1 신곡없이 투어가 진행됐다. 신곡을 못 낸 게 아쉽더라"고 밝혔다.이어 신곡 작업을 위해 프로듀서 테디를 찾아갔다고 설명했다. 그는 "신곡 준비는 내가 욕심내서 한 것이지, 누가 진행시키고 한 게 아니었다. 어떻게 될지 모르니 멤버들에게도 비밀로 했다"고 말했다.결국 당시 멤버들의 상황으로 인해 신곡 작업을 미루게 됐다. 씨엘은 "그때 봄 언니 건강이 가장 우선이었다. 다라 언니도 솔로 활동을 준비하고 있어서 일단 그걸 먼저 하고 기회가 되면 해야겠다고 생각했다"고 말했다.씨엘의 발언은 지난 3월 박봄과 산다라박 사이에 논란이 불거진 이후 나왔다는 점에서 눈길을 끈다. 당시 박봄은 자신의 SNS를 통해 산다라박이 마약을 투약했다고 주장했다. 이에 산다라박은 "마약을 한 적 없다. 그녀가 건강하길 바란다"며 의혹을 부인했다. 이후 산다라박이 박봄의 SNS 계정을 언팔로우한 사실까지 알려지면서 2NE1 멤버들 사이에 불화설이 제기됐다.이어 씨엘은 2NE1이 다시 모이게 된 배경도 설명했다. 2021년 첫 솔로 정규 앨범 'ALPHA'(알파)를 발매한 뒤 솔로 활동을 이어가던 중 코첼라 무대에 설 기회가 생겼고, 멤버들을 초대해 함께 공연했다는 것이다.그는 과거 2NE1의 활동이 갑작스럽게 끝나 팬들에게 제대로 인사하지 못했다는 아쉬움이 있었다고 털어놨다. 이후 멤버들과 재결합을 논의했고, 데뷔 당시 소속사였던 YG엔터테인먼트와 함께 15주년 기념 투어를 진행했다. 씨엘은 당시 활동에 대해 "준비 과정부터 마무리까지 정말 드라마틱하고 많은 걸 배우고 많은 걸 느끼고 깨달았던 2년이었다"고 돌아봤다.한편 씨엘은 지난 13일 더블랙레이블과 전속계약을 체결했다고 밝혔다. 오는 20일 오후 6시에는 약 5년 만의 솔로 신곡 'ICONIC'(아이코닉)을 발표한다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr