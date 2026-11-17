유재석이 공식 행사에 참석했다. / 사진=텐아시아DB

배우 이이경이 공식 행사에 참석했다. / 사진=텐아시아DB

조세호가 공식 행사에 참석했다. / 사진=텐아시아DB

유재석과 함께 예능에 출연해 온 동료들이 잇따라 논란에 휘말렸다. 지난해 이이경과 조세호가 사생활 관련 의혹으로 프로그램에서 하차한 데 이어, 최근 고경표가 음주운전 사고를 일으키면서 출연작 편집이 결정됐다.배우 고경표는 지난 14일 오전 3시 30분께 서울 마포구 동교동 일대에서 술을 마신 채 승용차를 운전하다 청소차와 충돌하는 사고를 냈다. 당시 혈중알코올농도는 면허 취소 기준인 0.08%를 웃도는 0.150%로 확인됐다. 이 사고로 청소차에 타고 있던 60대 운전자가 부상을 입었다.고경표는 유재석과 MBC '놀면 뭐하니?', tvN '식스센스: B사이드'에 함께 출연해 왔다. 지난달에는 유재석이 진행하는 유튜브 웹 예능 '핑계고'에도 게스트로 출연했다. 그러나 음주운전 사고가 알려지면서 두 프로그램 제작진은 고경표의 출연 분량을 최대한 편집하기로 결정했다. 고경표 역시 사고 다음 날 SNS에 사과문을 올리고 활동 중단 의사를 밝혔다.앞서 지난해 10월에는 배우 이이경을 둘러싼 사생활 의혹이 제기됐다. 당시 자신을 독일인이라고 밝힌 A씨가 이이경과 성적인 대화를 나눴다고 주장하는 글을 게시했고, 이이경 측은 허위 사실이라며 법적 대응에 나섰다. 이후 이이경은 약 3년간 출연했던 '놀면 뭐하니?'에서 하차했다.하차 과정에서도 논란이 이어졌다. 당초 제작진은 일정 조율 문제를 이유로 설명했지만, 이이경 측은 하차를 권유받았다고 주장했다. 이후 제작진은 사생활 관련 루머가 확산하는 상황을 고려해 먼저 하차를 제안했다고 인정했다. 이 과정에서 유재석이 하차 결정에 관여했다는 추측이 제기됐으나, 이이경 소속사는 이를 부인했다.지난해 12월에는 조세호가 조직폭력배와의 친분 및 고가 선물 수수 의혹에 휘말렸다. 조세호 측은 관련 의혹을 부인했지만, 그는 2018년 첫 방송부터 유재석과 함께 진행해 온 '유 퀴즈 온 더 블럭'과 '1박 2일 시즌4'에서 하차했다. 소속사는 제작진에게 부담을 주지 않기 위해 논의 끝에 자진 하차를 결정했다고 설명했다.지난 6월 유재석의 소속사 안테나는 악성 게시물과 허위 사실 유포에 대한 법적 대응 방침을 밝혔다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr