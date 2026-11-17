상간녀의 난자를 이용해 아내를 임신시킨 충격적인 실화가 공개됐다./사진제공=채널A

상간녀의 난자를 이용해 아내를 임신시킨 충격적인 실화가 공개됐다./사진제공=채널A

남편이 5년간 불륜 관계를 이어온 상간녀의 난자를 이용해 아내를 임신시킨 충격적인 실화가 공개됐다.지난 16일 방송된 채널A '탐정들의 영업비밀' 속 실화 재구성 코너 '사건 수첩'에는 "딸을 훔쳐보는 수상한 여자의 정체를 밝혀달라"는 여성의 사연이 소개됐다. 의뢰인은 3살 딸의 어린이집 교사로부터 "산책이나 하원 시간에 나타나 아이를 지켜보는 여성이 있다"는 연락을 받고 탐정단을 찾았다. 탐정단의 조사 결과 해당 여성은 실제로 의뢰인 딸의 곁을 맴돌며 사진을 찍고 아동복을 구입하는가 하면, 차량에서는 의뢰인 딸의 갓난아기 시절부터 최근까지의 사진이 무더기로 발견됐다. 급기야 아이를 납치하려는 시도까지 벌어졌다.그러나 탐정단이 확보한 해당 여성의 사진을 확인한 의뢰인은 경악을 금치 못했다. 여성의 정체는 다름 아닌 3년 전 의뢰인에게 난자를 제공한 사람이었다. 당시 조기폐경 진단으로 자신의 난자로는 임신이 어렵다는 말을 들은 의뢰인은 남편을 설득해 난자를 공여받아 소중한 딸을 품에 안았다.그 뒤에는 상상조차 못 한 소름 돋는 비밀이 숨어 있었다. 난자를 제공한 여성은 의뢰인의 남편과 5년간 불륜을 이어온 내연녀였다. 내연녀가 자궁 문제로 임신이 불가능하다는 점을 이용해 남편이 "아내의 자궁을 빌려 내연녀의 난자로 임신하자"는 기막힌 계획을 세운 것이었다. 망설이는 내연녀에게는 "아이만 태어나면 이혼 후 셋이 함께 살자"고 설득하기까지 했다.약속이 지켜지지 않자 참다못한 내연녀가 친딸 앞에 모습을 밝히면서 모든 만행이 탄로 났다. 뒤늦게 진실을 알게 된 의뢰인은 이혼 소송과 상간 소송에 돌입했으며, 아이를 둘러싼 양육권 분쟁은 현재까지도 이어지고 있다. 충격적인 전말에 MC 데프콘은 "본처가 대리모가 되다니 너무 충격적"이라며 경악을 감추지 못했다.이와 함께 코너 '탐정 24시'에서는 한집에서 이틀 간격으로 사망 신고가 된 '모녀 사망 미스터리'가 다뤄졌다. 70대 여성 의뢰인은 가족관계증명서를 통해 6개월 전 친정어머니와 함께 살던 여동생이 불과 이틀 차이로 사망한 사실을 뒤늦게 알게 됐다. 의뢰인은 구치소에 다녀온 조카의 협박과 부서진 친정집 문고리, 조카가 큰 교통사고를 낸 뒤 잠적했다는 마을 이장의 증언 등을 토대로 어머니의 유골을 찾아 나섰으며, 구체적인 진실은 다음 주 방송을 통해 공개될 예정이다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr