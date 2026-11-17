지예은이 모교 한국예술종합학교를 찾았다. / 사진=유튜브 채널 '스튜디오 모닥'

사진=유튜브 채널 '스튜디오 모닥'

방송인 지예은이 모교를 찾아 학창 시절을 회상했다.지난 16일 유튜브 채널 '스튜디오 모닥'에서는 지예은이 자신의 모교인 한국예술종합학교를 소개하는 장면이 담겼다.돌곶이 역에서 내린 지예은은 "학교에 다닐 때는 진짜 등교하기가 싫었다"고 회상하면서도 "가끔 한 번은 오고 싶다"고 말했다.그는 자신의 학교생활에 대해 "굉장한 찐따였다. 아무도 나의 존재를 모를 것"이라고 떠올렸다. 지예은은 "있는 듯 없는 듯 다녔다"며 "존재감이 없었다. 개강 총회나 종강 총회 같은 것도 인사만 하고 바로 갔다"고 덧붙였다.등굣길을 걷던 중 바뀐 카페를 발견한 지예은은 "카페 안에 선배들 계시니까 여기선 고개를 숙이고 빠르게 지나갔다"고 언급하기도 했다.2014년 입학한 지예은은 8년 만인 2022년 졸업했다. 그 이유에 대해 지예은은 "학생이면 백수여도 괜찮을 것 같은 느낌이었다"며 "일이 없어서 졸업을 못 하겠더라. 학생이면 그래도 엄마가 봐주니까"라고 전했다.학과에 들어간 지예은은 사물함을 보고 뿌듯해했다. 그는 "잘 나가는 선배님들 이름표가 있으면 일부러 안 뗐다"고 말한 뒤 한 학생의 사물함에 붙어 있는 자신의 이름을 가리키며 미소를 짓기도 했다.한예종에는 현역 배우로 활발하게 활동 중인 오만석, 장혜진, 진경, 박해준, 진선규, 오대환, 변요한, 정소민, 김고은, 이상이, 안은진, 박소담 등이 있다.한편 지예은은 1994년생으로 올해 33세다. 한양여자대학교에서 뮤지컬을 전공하다가 중퇴하고 한예종에 14학번으로 입학했다. 다음달 12일 댄서 바타와 결혼을 앞두고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr