김시아와 최명빈이 올해 수능에 응시하지 않는다. / 사진=텐아시아DB

김시아가 올해 수능에 응시하지 않는다. / 사진=텐아시아DB

최명빈이 올해 수능에 응시하지 않는다. / 사진=텐아시아DB

2027학년도 대학수학능력시험을 앞두고 인공지능(AI)을 활용한 부정행위 우려가 커지는 가운데, 2008년생 배우 김시아와 최명빈은 올해 수능에 응시하지 않는다. 두 사람 모두 검정고시를 거쳐 이미 대학에 진학한 상태다.오는 19일 전국에서 2027학년도 대학수학능력시험이 치러진다. 최근 AI를 활용한 부정행위 논란이 잇따르면서 시험 공정성에 대한 우려가 제기되고 있는 가운데, 이와 함께 올해 고등학교 3학년 나이에 해당하는 2008년생 연예인들의 수능 응시 여부에도 관심이 쏠리고 있다.김시아는 또래보다 일찍 학업 과정을 마치고 대학 생활을 시작했다. 중학교 졸업 학력 검정고시에 합격한 뒤 한림연예예술고등학교에 조기 입학한 그는 고등학교를 졸업하고 올해 한양대학교에 진학했다. 지난 3월에는 자신의 SNS를 통해 대학 입학 소식을 알리기도 했다.2018년 영화 '미쓰백'으로 데뷔한 김시아는 '우리집', '백두산', '길복순' 등 다양한 영화에 출연하며 경력을 쌓았다. 지난해에는 KBS2 '은수 좋은 날'에서 이영애의 딸 박수아 역을 맡아 '2025 KBS 연기대상' 청소년 연기상을 수상했다.최명빈 역시 검정고시를 거쳐 중앙대학교에 진학해 올해 수능을 치르지 않는다. 아역배우로 데뷔한 그는 드라마 '연모', '스물다섯 스물하나' 등에 출연하며 시청자들에게 얼굴을 알렸다. 어린 시절부터 꾸준히 작품 활동을 이어온 가운데, 또래보다 먼저 대학 생활을 시작해 학업과 연기를 병행하고 있다.한편 2027학년도 대학수학능력시험은 오는 19일 실시된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr