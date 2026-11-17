34기 광수가 방송 욕심을 보인다./사진제공=SBS Plus·ENA

34기 광수가 방송 욕심을 보인다./사진제공=SBS Plus·ENA

34기 정숙이 광수의 분량 욕심에 일침을 가한다.오는 18일 오후 10시 30분 방송되는 SBS Plus·ENA 예능 ‘나는 SOLO’에서는 서로의 첫인상과 속마음을 뒤늦게 꺼내놓는 영식-영숙, 쉴 틈 없는 ‘티키타카’를 이어가다 갑작스레 위기를 맞는 광수, 정숙의 이야기가 공개된다.이날 ‘밤 데이트’에 들어간 영식과 영숙은 첫날부터 서로를 의식하고 있었다는 사실을 뒤늦게 확인한다. 영식은 “사실 처음에 영숙 님에게 관심이 있었다. 재미있으시고 되게 솔직하시니까”라고 고백하고, 영숙 역시 첫날부터 자신이 영식을 챙겼던 일을 언급하면서 “뭔가 신경이 쓰이긴 했어”라고 화답한다. 화기애애한 분위기 속에서 두 사람은 가족 이야기부터 결혼관까지 허심탄회하게 털어놓는다.영숙은 “딸 같은 며느리, 난 진짜 딸 같은 며느리 할 수 있어”라며 즉흥 상황극을 선보이고, 영식은 “진짜 딸 같은데요?”라고 감탄한다.광수와 정숙 사이에서는 이상 기류가 감지된다. 설레는 마음으로 ‘밤 데이트’를 시작했던 두 사람이 ‘방송 분량’ 이야기가 나오자 갑자기 싸늘해지는 것. 광수는 두 사람이 커플이 되지 않을 경우를 가정하며 “‘나솔사계’에 같은 기수도 나오기도 한다. 우리 같이 나갈 수도 있어”라고 설명한 뒤 “기왕 나온 거 많이 나오는 게 낫지”라며 분량 욕심을 낸다. 이에 당황한 정숙은 “죄송한데 방송하러 나오셨냐?”라고 돌직구를 던진다.데이트 종료 후에도 고민에 빠진 정숙은 결국 광수를 찾아가 “아까 ‘방송 분량이 어쩌고’ 얘기해서 방송쟁이 같아서 좀 싫어졌어”라고 단도직입적으로 말한다. 예상치 못한 위기를 맞은 두 사람이 어떤 결론에 도달할지 관심이 집중된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr