에이티즈 홍중 / 사진=텐아시아 DB

그룹 에이티즈(ATEEZ) 리더 홍중이 자신의 생일을 기념해 팬들과 함께 1억 원을 기부했다.홍중은 지난 1일부터 7일까지 국제구호개발 NGO 월드비전과 '홍중 6K 버추얼런'을 진행했다. 이번 행사에는 에이티니(팬덤명)를 비롯한 국내외 참가자 5724명이 참여해 약 6870만 원의 후원금을 모았다. 홍중은 여기에 개인 기부금을 더해 총 1억 원을 월드비전에 전달했다.'6K 버추얼런'은 깨끗한 식수를 구하기 위해 먼 거리를 이동해야 하는 아동들의 어려움을 알리는 캠페인이다. 참가자들은 각자의 장소에서 6km를 달리며 기부에 동참했다. 후원금은 전 세계 아동들의 식수·위생 환경을 개선하는 데 사용될 예정이다.홍중은 "생일을 팬들과 뜻깊은 나눔으로 채울 수 있어 기쁘다. 우리 일상 속 작은 발걸음이 모여 깨끗한 물이 필요한 아이들에게 도움이 되길 바란다. 함께해 준 분들께 감사드린다"고 전했다.홍중은 매년 생일을 맞아 팬들과 함께 기부 활동을 펼치고 있다. 2024년부터 3년 연속 '6K 버추얼런'을 진행하며 깨끗한 식수가 필요한 아동들을 지원해 왔다. 현재 월드비전의 '글로벌 6K 포 워터' 캠페인 글로벌 홍보대사로도 활동하고 있다. 월드비전의 고액후원자 모임인 '밥피어스아너클럽'(Bob Pierce Honor Club) 회원이기도 하다. 이번 행사 외에도 국내외 아동을 위한 후원 활동을 이어오고 있다.홍중이 속한 에이티즈는 지난 13일 미니 15집 'GOLDEN HOUR : Part.6'(골든아워 : 파트 6)를 발매했다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr