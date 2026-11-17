입시 크리에이터 미미미누가 시상식에 참석했다. / 사진=미미미누 SNS

사진=미미미누 SNS

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입시 전문 크리에이터 미미미누가 공식석상에서 색다른 매력을 보여줬다.미미미누는 지난 16일 자신의 인스타그램에 별다른 멘트 없이 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진들 속에는 미미미누가 지난 14일과 15일 양일간 서울 고척스카이돔에서 열린 ‘2026 멜론뮤직어워드(MMA 2026)’에 MC로 참석한 모습. 그는 한 손에 큐카드를 든 채 능숙하게 진행을 이끌었고, 다음날에는 안경을 더해 전날보다 더욱 세련된 스타일을 보여줬다.미미미누의 해당 게시물에 주최사 측은 "이틀 동안 무대 위, 객석 그리고 글로벌 팬들을 연결해주셔서 감사하다"며 그의 노고를 치하하기도 했다.이후 미미미누는 입시 크리에이터로 돌아와 인공지능(AI)를 활용한 대학수학능력시험 공정성에 대한 목소리를 냈다. 같은날 각종 시험에서 AI 기술을 악용한 부정행위가 발생해 논란이 일자 미미미누는 라이브 방송을 켜고 "무조건 대책이 나와야 한다"며 "수능 연기 가능성까지 현실적으로 검토할 필요가 있다"고 지적했다.한편 미미미누는 1995년생으로 올해 32세다. 동국대학교 경영학과 한양대학교 정책학과를 중퇴하고 5수한 끝에 고려대학교 행정학과에 합격했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr