배우 오정세가 공식 행사에서 포즈를 취하고 있다. / 사진=텐아시아DB

'써닝야구단' 출연진이 공개됐다. / 사진제공=각 소속사

배우 오정세가 '스토브리그'에 이어 또 한 번 야구 드라마에 출연한다. 이번에는 전혜진과 부부로 호흡을 맞추며 사회인 야구단 감독으로 변신한다.17일 티빙 오리지널 시리즈 '써닝야구단' 측은 오정세, 전혜진, 박지환, 공민정, 주종혁, 주현영, 이상진, 배윤경의 출연을 확정하고 촬영에 돌입한다고 밝혔다.2027년 공개 예정인 '써닝야구단'은 주말마다 아내의 허락을 받고 사회인 야구 리그에 참가하는 가장들의 이야기를 그린 스포츠 드라마다. 승패보다 귀가 시간을 걱정해야 하는 평범한 남편들이 야구를 통해 잊고 지냈던 자신을 찾아가는 과정을 담는다. '신병' 시리즈를 이끈 민진기 감독과 윤기영 작가가 다시 의기투합했다.오정세는 방송 PD 출신으로 사실상 백수 생활을 하고 있는 야구단 감독 손정호를 연기한다. 집에서 야구를 보는 것이 가장 큰 즐거움인 그는 사회인 야구를 통해 자존심을 되찾으려 한다. 오정세는 "에너지만큼은 프로인, 귀여운 야구단"이라며 "어떤 구단보다 신나고 즐겁게 뛰어놀 수 있는 '써닝야구단'이 되지 않을까 기대된다"고 말했다.전혜진은 손정호의 아내이자 시사고발 프로그램 방송작가 강소정 역을 맡는다. 날카로운 관찰력을 지닌 인물로, 남편과 친구처럼 티격태격하는 현실적인 부부의 모습을 보여줄 예정이다.박지환과 공민정도 부부로 만난다. 박지환은 야구단의 아지트인 치킨집 사장 박현철을, 공민정은 은행에서 능력을 인정받는 워킹맘 최은주를 연기한다. 쌍둥이 육아를 책임지던 박현철이 뒤늦게 야구에 빠지면서 두 사람의 일상에도 변화가 찾아온다.주종혁과 주현영은 결혼 6개월 차 신혼부부로 호흡을 맞춘다. 주종혁이 연기하는 윤상우는 중학교 야구 선수 출신으로, 입단과 동시에 야구단의 유격수이자 새로운 에이스로 떠오른다. 주현영은 유치원 교사 한주아 역을 맡아 신혼 생활의 현실을 그린다. 두 사람은 '이상한 변호사 우영우' 이후 다시 한 작품에서 만난다.'써닝야구단'은 2027년 티빙에서 공개된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr