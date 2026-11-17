공명이 '너의 그라운드'에서 강해환 역을 맡았다. / 사진제공=MBC '너의 그라운드'

공명이 '너의 그라운드'에서 강해환 역을 맡았다. / 사진제공=MBC '너의 그라운드'

배우 공명이 '너의 그라운드'에서 야구선수로 변신한다. 캐릭터를 위해 체격을 관리하고 투구 자세를 연습한 가운데, 실제 프로야구 선수를 연상시키는 모습이 공개됐다.오는 12월 첫 방송되는 MBC 드라마 '너의 그라운드'는 좌절을 겪고 선수 생활을 멈춘 야구선수 강해환이 변호사 출신 에이전트 서희승을 만나 재기를 준비하는 과정을 그린 그라운드 힐링 로맨스다. 공명은 한때 메이저리그에 진출했던 천재 투수 강해환 역을 맡았다.프로야구단 미라클즈의 우완 투수인 강해환은 어린 시절부터 야구에 두각을 나타냈지만, 예상치 못한 사건을 겪은 뒤 2년째 재활에 집중하고 있다. 그러던 중 11년 만에 첫사랑 서희승(한효주 분)과 재회한다. 스포츠 에이전트가 된 서희승과 선수로 다시 만난 두 사람이 어떤 관계를 이어갈지도 관심사다.17일 공개된 스틸컷에는 미라클즈 유니폼을 입고 마운드에 선 공명의 모습이 담겼다. 공명은 탄탄한 체격과 넓은 어깨로 프로야구 선수의 모습을 구현했다. 공을 던지기 전 자세를 잡거나 그라운드를 바라보는 장면에서도 투수의 모습을 보여줬다.과거 강해환의 선수 시절을 담은 사진도 공개됐다. 강해환은 어린 시절부터 실력을 인정받으며 대한민국을 대표하는 투수로 성장한 인물이다. 그러나 선수 생활에 위기가 찾아오면서 오랜 기간 재활에 매달려야 했다. 한때 정상에 올랐던 강해환이 다시 마운드에 설 수 있을지가 극의 주요 이야기로 다뤄진다.공명은 야구선수 역할을 소화하기 위해 촬영 전부터 준비를 이어왔다. 프로야구 선수에 가까운 체격을 만들고자 꾸준히 운동했으며, 야구 연습을 통해 투수의 기본 동작과 자세를 익혔다.'너의 그라운드'는 오는 12월 첫 방송된다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr