티파니 영 서울 콘서트 포스터 / 사진= 퍼시픽 뮤직 그룹(Pacific Music Group)

솔로 데뷔 10주년을 맞은 가수 티파니 영(Tiffany Young)이 서울에서 아시아 투어의 대미를 장식한다.티파니 영은 지난 16일 공식 SNS를 통해 'Edge of Calm Tour'(엣지 오브 캄 투어) 서울 공연을 앞두고 팬들에게 전하는 영상을 공개했다.영상에서 티파니 영은 "올해가 10주년인 만큼 아주 다양하고 활발한 활동을 하게 돼 너무나 기쁜 마음이다. 이 기쁜 마음과 감사한 마음을 담아 새로운 세트리스트도 준비하고 있다"며 "여러분들과 꼭 함께했으면 좋겠다"고 말했다.티파니 영은 지난 9월 홍콩을 시작으로 자카르타, 싱가포르, 타이베이, 호치민시티, 방콕 등 아시아 6개 도시에서 공연했다. 이번 투어에서는 첫 솔로 정규 앨범 'Edge of Calm'(엣지 오브 캄)의 수록곡을 라이브로 선보였으며, 소녀시대의 '다시 만난 세계' 무대도 펼쳤다.오는 12월 열리는 서울 공연은 이번 투어의 마지막 일정이다. 티파니 영은 솔로 데뷔 10주년을 기념해 기존 공연과는 다른 세트리스트와 무대 구성을 선보일 예정이다.티파니 영의 'Edge of Calm Tour' 서울 피날레 콘서트는 오는 12월 27일 서울 이화여자대학교 대강당에서 열린다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr