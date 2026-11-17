방송인 풍자가 확 달라진 모습으로 시선을 사로잡았다. / 사진=유튜브 채널 '풍자테레비' 영상 캡처

풍자는 최근 37kg 감량 소식을 전한 바 있다. / 사진=유튜브 채널 '풍자테레비' 영상 캡처

방송인 풍자가 37kg 감량 이후 한층 날씬해진 모습으로 눈길을 끌었다.16일 유튜브 채널 '풍자테레비'에는 '신기루&풍자 특대 왕홍. 1박 2일 상해 여행'이라는 제목의 영상이 게재됐다. 영상에는 풍자가 방송인 신기루와 함께 중국 상하이로 여행을 떠난 모습이 담겼다.특히 풍자의 달라진 체형이 시선을 사로잡았다. 이전보다 얼굴선이 갸름해지고 다리도 한층 가늘어진 모습이었다. 신기루와 나란히 서 있는 장면에서는 두 사람의 체격 차이가 더욱 두드러졌다.영상을 접한 누리꾼들도 풍자의 변화에 놀라움을 드러냈다. 댓글에는 "풍자 언니 이젠 말랐다", "너무 홀쭉해진 것 같다" 등의 반응이 이어졌다.두 사람은 상하이 공항에 도착한 직후 예상치 못한 상황을 겪기도 했다. 신기루가 입국 심사 과정에서 현지 공안의 제지를 받으며 한동안 발이 묶인 것이다.풍자는 "살면서 공안한테 잡힌 연예인은 처음 봤다"며 당시 상황을 떠올렸다. 이어 "기루 언니가 잘못한 건 없다. 운이 안 좋았다"고 말하며 신기루가 이용하려던 입국 심사 기계에서 연달아 오류가 발생했다고 설명했다.한편 풍자는 유튜브 채널 '풍자테레비'를 통해 일상을 공개하는 한편 다양한 예능 프로그램에 출연하며 활동을 이어가고 있다. 최근에는 37kg을 감량했다고 밝혀 화제를 모았다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr