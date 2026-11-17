한채아가 근황을 공개했다. / 사진='채아뜰 한채아' 유튜브 캡처

한채아가 근황을 공개했다. / 사진='채아뜰 한채아' 유튜브 캡처

배우 한채아가 딸의 생일파티 하는 모습이 공개된 가운데 3년 연속 생일상을 직접 준비하는 남편 차세찌의 자상한 아빠 면모가 눈길을 끈다.16일 유튜브 채널 '채아뜰. 한채아'에는 '가족끼리 이렇게 잘 놀아요. 축하할 일이 많았던 요즘 우리집 vlog'라는 제목의 영상이 게재됐다. 가족, 지인들과 함께 다채로운 일상을 즐기는 한채아 가족의 모습이 담겼다.한채아는 딸 봄이의 생일을 축하하기 위해 시아버지 차범근 전 축구 국가대표팀 감독의 자택에서 딸의 친구들을 초대했다. 그는 "3년 연속 같은 장소에서 같은 친구들과 생일 파티를 하고 있다"고 밝혔다. 또 아이들 점심은 남편 차세찌가 만들어주고 있다고 언급했다.메뉴 역시 딸이 원하는 것으로 선정했다. 한채아는 "처음에는 라자냐를 했고 작년에는 햄버거를 해줬다"며 "올해는 다른 메뉴를 해주고 싶어 했는데 봄이가 라자냐를 주문했다"라고 설명했다.차세찌는 딸과 친구들이 함께 먹을 라자냐와 케이크를 만들었다. 남편의 노력을 지켜본 한채아는 "아빠가 아주 열일했네"라며 칭찬했다. 파티를 마치고 집으로 돌아가는 길에서 한채아는 "봄이가 오늘 너무 행복한 하루였다더라"며 "아이한테 이런 말을 들으면 행복하다"고 덧붙였다.한채아는 2018년 차범근 전 국가대표 감독의 막내아들 차세찌와 결혼했다. 슬하에 딸 한 명을 두고 있다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr