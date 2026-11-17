약 8개월 만에 부활한 tvN 수목극이 방송 초반부터 시청률 부진을 겪고 있다. / 사진제공=tvN

약 8개월 만에 부활한 tvN 수목극이 방송 초반부터 시청률 부진을 겪고 있다. / 사진제공=tvN

약 8개월 만에 부활한 tvN 수목극이 방송 초반부터 시청률 부진을 겪고 있다. / 사진제공=tvN

약 8개월 만에 부활한 tvN 수목극이 방송 초반부터 시청률 부진을 겪고 있다. 지난 11일 첫 방송 된 '뜨거운 안녕'은 1, 2회 모두 1.7%의 시청률을 기록했다. 지난 3월 12일 종영한 '우주를 줄게' 이후 오랜만에 재개된 수목극인 만큼, 향후 반등 여부에 관심이 쏠린다.'뜨거운 안녕'은 10년째 무명 생활을 이어온 개그맨 강태구(강훈 분), 김남일(조현철 분), 한준서(김정진 분)가 현실의 벽에 부딪히면서 겪는 이야기를 그린다. 세 사람은 오랜 노력에도 성과를 거두지 못하자 결국 개그 트리오 '아수라'의 해체를 결심한다. 그러나 이들의 첫 번째 팬인 고은영(이이담 분)이 해체를 반대하고 나서면서 새로운 국면을 맞는다.극 중 강태구는 고등학교 시절 우연히 참여한 방송제 무대를 계기로 개그맨의 꿈을 품게 됐다. 당시를 회상하며 "조악한 공연이었다. 분장도, 연기도 다 엉망인. 오래돼 삐걱거리는 열 평짜리 그 작은 무대 위에서 뭔가를 느껴버렸다"라는 내레이션을 통해 무대에 처음 섰던 순간을 떠올린다.그러나 꿈을 이루기 위한 과정은 순탄치 않았다. 강태구와 김남일, 한준서는 새 코너를 준비했지만 1년째 심사를 통과하지 못했다. 여기에 개그 프로그램 메인 PD 박구영(변진수 분)의 부당한 대우까지 겹치면서 어려움을 겪었다.세 사람의 반복되는 일상에 변화가 찾아온 계기는 고은영의 등장이다. 고은영은 에너지 음료부터 소품용 비둘기까지 아수라의 집 앞으로 보내며 이들에게 관심을 표현했다. 이후 "꿈꾸는 것만으로 즐거웠던 매일이 어느 순간 너절한 반복으로 느껴질 때, 지금 우리에게 필요한 건 단 하나의 반전"이라는 내레이션이 더해지며 새로운 전개를 예고했다.고은영 역시 아수라를 통해 변화를 겪었다. 사람들과의 관계에서 상처받아 외출조차 어려워하던 그는 동네 카페에서 일하며 세 사람을 지켜봤다. 티격태격하면서도 함께 웃는 이들의 모습에 조금씩 마음을 열었지만, 갑작스러운 해체 소식을 듣고 직접 나서기로 결심했다.결국 고은영은 "내가 당신들 팬이라고요. 그러니까 해체하지 말아요"라며 세 사람을 붙잡았다. 이어 "만약 당신이 스스로 그 절망을 딛고 운명 밖으로 나갈 용기를 낸다면 바로 그때 운명은 새로운 희망을 선물한다"라는 내레이션을 통해 이들의 관계에 변화가 생길 가능성을 암시했다.앞서 정지현 감독은 "아수라의 이야기를 귀엽고 유쾌하게 보여주고, 아수라를 응원할 수 있도록 만드는 데 신경 썼다"라고 밝힌 바 있다. 작품은 꿈을 포기할 위기에 놓인 청춘들의 현실과 그 과정에서 맺어지는 관계를 중심으로 이야기를 전개하고 있다. 다만 방송 초반 시청률은 2회 연속 1%대에 머물렀다. 수목극 편성을 약 8개월 만에 재개한 상황에서 '뜨거운 안녕'이 향후 시청률 반등에 성공할 수 있을지 주목된다.'뜨거운 안녕' 3회는 오는 18일 오후 10시 50분 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr