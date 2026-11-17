그룹 스트레이 키즈 아이엔 / 사진 제공=JYP엔터테인먼트

그룹 스트레이 키즈(Stray Kids) 아이엔이 직접 작사·작곡한 신곡을 발표한다.아이엔은 17일 오후 6시 디지털 싱글 'NO RETURN'(노 리턴)을 발매한다. 이번 신곡은 스트레이 키즈의 자체 음악 프로젝트 'SKZ-PLAYER'(슼즈 플레이어)를 통해 공개된다.'NO RETURN'은 신시사이저 사운드를 바탕으로 한 신스팝 곡이다. 상대방이 밀어내도 결국 다시 돌아가게 되는 감정을 노래한다. 아이엔이 작사와 작곡에 참여했으며, 그룹 내 프로듀싱 팀 쓰리라차(3RACHA)의 방찬도 곡 작업에 힘을 보탰다.뮤직비디오 제작에도 아이엔의 의견이 반영됐다. 아이엔은 직접 기획과 연출에 참여했으며, 영상에는 한 인물 안에 공존하는 두 자아가 충돌하는 이야기가 담겼다.'SKZ-PLAYER'는 스트레이 키즈 멤버들이 각자의 음악적 취향과 개성을 담은 곡을 발표하는 프로젝트다. 지난 6월 한이 'back to life'(백 투 라이프)를, 9월에는 필릭스가 'Slow It Down'(슬로우 잇 다운)을 공개했다. 아이엔은 세 번째 주자로 나섰다.아이엔은 최근 tvN 드라마 '나의 유죄인간'의 OST 'GUILTY PLEASURE'(길티 플레저)에도 참여했다. 해당 곡은 아이엔이 처음으로 단독 가창한 드라마 OST로, 경쾌한 밴드 사운드를 바탕으로 한 노래다.한편 스트레이 키즈가 지난 8월 발매한 미니앨범 'THIS & THAT'(디스 앤드 댓)은 미국 빌보드 메인 앨범 차트 '빌보드 200'에 13주 연속 이름을 올렸다.스트레이 키즈는 월드투어 'RUN IT'(런 잇)의 공연 지역을 추가하며 투어 규모를 전 세계 31개 지역 46회 공연으로 확대했다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr