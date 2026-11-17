그룹 쥬얼리 출신 조민아가 보험 분야에서 큰 성과를 거두고 있다. / 사진=조민아 SNS

그룹 쥬얼리 출신 조민아가 보험 분야에서 큰 성과를 거두고 있다. / 사진=조민아 SNS

그룹 쥬얼리 출신 조민아가 또 한 번 보험왕 자리를 유지했다.조민아는 지난 16일 자신의 인스타그램에 "29번째 보험왕 🏆"이라는 문구와 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진들 속에는 조민아가 월간 베스트 상 등 2개의 상장을 받은 모습. 같은 지점 2위와 보장성에서 큰 격차를 보였다. 집에서 엄마를 반긴 아들은 상장들과 꽃다발을 들어주며 미소를 보였다.조민아는 아들의 이름을 언급하며 "울 엄마 자랑스럽대요"라고 덧붙였다. 그러면서 조민아는 "앞으로도 저답게 일도 육아도 기깔나게 잘할게요🫰💕"라고 전했다.한편 조민아는 2002년 그룹 쥬얼리 멤버로 데뷔해 2020년 비연예인 남성과 결혼했다. 슬하에 아들을 품에 안았으나, 2022년 이혼해 아들을 혼자 양육하고 있다. 보험회사는 2024년부터 다니기 시작했으며, 우수한 성과를 꾸준히 유지하면서 '보험왕'으로 불리고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr