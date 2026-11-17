현우진이 AI 부정행위가 논란이 되자 수능 연기에 대한 목소리를 냈다. / 사진=현우진 SNS

현우진이 AI 부정행위가 논란이 되자 수능 연기에 대한 목소리를 냈다. / 사진=현우진 SNS

인공지능(AI)을 활용한 시험 부정행위가 잇따라 논란이 되면서 스타강사들도 목소리를 내고 있다. 이 가운데 수학 일타강사 현우진이 시험의 공정성에 대한 우려를 드러내며 수능 연기를 주장했다. 그는 "그 정교함이 다 무슨 소용일까요"라며 교육 당국의 적극적인 대응을 촉구했다.현우진은 17일 자신의 SNS에 "2028학년도 '뉴런'의 수능 전 마지막 수정을 마쳤습니다"라는 글로 시작하는 장문의 글을 게재했다. '뉴런'은 현우진의 수학 강의 콘텐츠다. 그는 "올해 수능이 이틀 앞으로 다가왔습니다. 탈고를 마친 지금, 가장 마음에 걸리는 건 이틀 뒤 고사장에 앉을 학생들입니다"라고 심란한 마음을 표했다.현우진은 "혼란스럽고 황당한 일들이 잇따르는 동안 학생들에게 수많은 DM을 받았습니다. 표현은 조금씩 달라도 결국 같은 말이었습니다"라며 "내가 그동안 해 온 노력이 부정당하는 것 같다고요"라고 전했다. 이어 "그 마음이 어떤 것인지 이해합니다. 가르치는 사람으로서 저 역시 분개합니다"라고 했다.또한 "부정행위가 적발되지 않으면 정직하게 시험을 치른 학생들이 피해를 봅니다. 시험 도중 적발되면 같은 고사장에서 조용히 제 문제를 풀던 학생들까지 흔들립니다"라며 "밤낮없이 공부해 온 학생들이 시험을 이틀 앞두고 이런 걱정까지 해야 합니까"라고 목소리를 높였다.현우진은 "지난 30여 년간 수능은 누구나 오를 수 있는 사다리였고, 저마다의 꿈으로 향하는 첫 관문이었습니다"라며 "학생들에게 시험 날은 각자의 홍해를 건너는 날만큼이나 엄숙한 하루였습니다"라고 돌아봤다. 이어 "문항을 만드는 제게 수능은 공교육과 사교육, 한국교육과정평가원이 각자의 자리에서 좋은 문제를 고민하며 경쟁해 온 장이기도 했습니다. 세계 어디에 내놓아도 손색없을 만큼 정교하고 기발한 문항들을 보아 왔습니다"라고 전했다.그러면서 "그런데 시험장이 많은 학생이 자기 힘으로 답을 냈다는 것조차 믿을 수 없다면, 그 정교함이 다 무슨 소용일까요"라고 반문했다. 또한 "교육으로 여기까지 온 우리에게 AI가 수능의 천적으로 나타날 줄은 몰랐습니다. 안타깝지만 우리가 알던 수능은 이제 끝난 것 같다는 생각마저 듭니다"라고 개탄했다.현우진은 "이런 때 제가 무슨 말을 해야 할지 오래 고민했습니다"라고 털어놨다. 그는 "학생들을 가르치는 입장에서 킬러 문항에 대한 의견을 밝혔고, 이후 '사교육 카르텔'로 지목되어 여러 정부 기관의 조사를 받았습니다"라며 "잘못한 일이 없었던 제게 그 시간은 고통스러웠고, 당시의 일은 지금도 구시대적인 보복으로 기억합니다"라고 전했다. 이어 "조사가 시작되자 자신이 썼던 글을 내린 분들도 기억하지만 저는 그러고 싶지 않았습니다. 과거의 기억은 항상 미화되기에 지금의 저는 괜찮습니다"라고 덧붙였다.현우진은 수능 연기가 필요하다는 의견도 밝혔다. 그는 "제 개인적인 의견은 부정행위를 막고 현장에서 대응할 장치가 마련될 때까지 시험을 미루는 편이 옳다는 것입니다"라며 "더 길게 보면, 그간 고민해 온 학기제 개편, 곧 학사 일정 전체를 한 학기 뒤로 옮기는 방안까지도 논의할 때가 온 것인지 모르겠습니다"라고 말했다.다만 시험 연기에 따른 부작용도 인정했다. 그는 "물론 연기에도 대가가 따릅니다. 이미 불안한 수험생들은 바뀐 일정까지 감당해야 하고, 부정행위를 계획한 사람들에게 오히려 준비할 시간을 더 줄 수도 있습니다"라고 설명했다.현우진은 "어떤 일이 얼마나 벌어질지 가늠하기 어려운 교육 당국의 난처함도 이해합니다. 예정대로 치러도 혼란이 있고 미뤄도 혼란이 있습니다"라면서도 "그래도 누군가는 지금 결정하고, 그 이유를 학생들에게 설명하고, 결과에 책임을 져야 합니다"라고 강조했다. 이어 "교육부 윗선에서 이 사안을 현장만큼 심각하게 받아들이고 있는지 의문입니다"라며 "정부는 지금이라도 긴급 대응팀을 꾸려야 합니다"라고 촉구했다.시험 감독관을 보호할 구체적인 지침도 요구했다. 현우진은 "고사장에서 부정행위가 의심될 때 감독관은 무엇을 근거로 어디까지 개입할 수 있습니까. 소신껏 내린 판단이 민원이나 법적 공방으로 이어질 때 감독관을 누가 보호합니까"라고 반문했다. 이어 "그 답도 주지 않은 채 현장의 판단과 책임을 감독관 한 사람에게 맡긴다면 누구라도 망설일 수밖에 없습니다"라고 지적했다.현우진은 학부모와 학생들에게도 교육 당국에 명확한 답변을 요구해 달라고 당부했다. 그는 "이대로라면 시험은 예정대로 치러질 것 같습니다"라며 "대통령님께서도 이 사안을 직접 살피고 결단을 내려 주시기를 바랍니다"라고 호소했다.마지막으로 그는 "다음 수능을 준비할 학생들을 위한 교재를 마쳤는데, 정작 눈앞의 수능을 치를 학생들에게는 '네가 공부한 만큼 공정하게 평가받을 수 있다'는 말을 자신 있게 해주기 어렵습니다. 그게 가장 마음이 아픕니다"라고 씁쓸함을 드러냈다. 그러면서 "시험지가 개봉되기 전까지는 아직 시간이 있습니다. 카르마는 시차는 있어도, 오차는 없습니다"라고 글을 맺었다.최근 대학가에서는 AI를 활용한 시험 부정행위 의혹이 잇따라 불거졌다. 국가자격시험에서도 실제 부정행위가 확인됐다. 지난 15일에는 올해 세무사 시험 수석 합격자가 초소형 카메라와 스마트폰, 생성형 AI를 이용해 1·2차 시험에서 부정행위를 저질렀다고 시인하고 경찰에 자수했다.이에 정부는 해당 수험생의 시험 무효 및 합격 취소 절차를 추진하는 한편, 올해 실시된 국가자격시험 전반을 조사하기로 했다.한편 최교진 교육부 장관은 16일 국회 교육위원회 전체회의에서 수능 연기가 더 큰 혼란을 초래할 수 있다는 이유로 연기 검토가 어렵다는 입장을 밝혔다. 오는 19일 2027학년도 수능을 앞두고 AI 부정행위 방지 대책과 시험 공정성을 둘러싼 논쟁이 이어지고 있다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr