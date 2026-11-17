방탄소년단 더 시티 싱가포르 / 사진=빅히트 뮤직

그룹 방탄소년단(BTS)의 음악과 콘텐츠를 싱가포르 주요 관광지에서 만날 수 있게 된다. 오는 12월 열리는 방탄소년단의 콘서트에 맞춰 도시 곳곳에서 특별 전시와 체험 행사가 진행된다.하이브는 싱가포르 관광청과 협력해 12월 1일부터 31일까지 'BTS THE CITY ARIRANG - SINGAPORE'(BTS 더 시티 아리랑 싱가포르)를 개최한다. 콘서트가 열리는 도시의 관광 명소를 방탄소년단의 음악과 연결하는 프로젝트다. 이번에는 센토사 섬을 비롯해 싱가포르의 자연·문화 시설까지 행사 장소로 활용한다.대표적인 장소는 가든스 바이 더 베이(Gardens by the Bay)다. 이곳의 슈퍼트리 그로브(Supertree Grove)에서는 12월 12일부터 22일까지 매일 오후 9시 35분 약 15분간 방탄소년단의 음악에 맞춰 조명이 바뀌는 공연이 펼쳐진다. 정규 5집 'ARIRANG'(아리랑)의 음악과 함께 거대한 나무 모양의 구조물들이 다양한 색으로 빛난다. 12월 8일부터 22일까지는 오후 11시부터 다음 날 오전 1시까지 슈퍼트리가 붉은색으로 점등된다.만다이 야생동물 보호구역(Mandai Wildlife Reserve)에서도 방탄소년단을 주제로 한 전시물을 볼 수 있다. 입구의 오랑우탄 조형물 아멩(Ah Meng)과 이스트 플라자(East Plaza)는 '더 시티'에 맞춰 꾸며진다. 실내 체험 시설 익스플로리아(Exploria)에는 높이 4m의 구형 전시물이 설치된다. 이곳에서는 '아리랑' 로고와 타이틀곡의 메시지를 표현한 수영하는 캐릭터를 360도로 감상할 수 있다.미술관과 박물관에서도 관련 행사가 열린다. 싱가포르 국립미술관(National Gallery Singapore)은 전시 'Pop After Pop: Art Around Us'(팝 애프터 팝: 아트 어라운드 어스)의 작품 14점을 '아리랑' 수록곡과 연결한 아트 트레일(Art Trail)을 운영한다. 관람객들은 작품을 감상하면서 각 작품에 어울리는 방탄소년단의 음악을 들을 수 있다.12월 18일과 19일에는 미술관 내 싱가포르 코트야드(Singapore Courtyard)에서 'Gallery Rave'(갤러리 레이브)가 열린다. 방탄소년단의 음악을 리믹스한 DJ 공연에 조명과 영상 연출을 결합한 행사다.싱가포르 국립박물관(National Museum of Singapore)은 건물 외벽을 '아리랑'의 상징색인 붉은색으로 밝힌다. 관람객이 음악에 맞춰 춤추고 사진을 촬영할 수 있는 대형 거울 'Dance Mirror'(댄스 미러)도 설치한다. 12월 18일에는 박물관 입구에서 현지 댄스팀과 관람객들이 함께하는 랜덤 플레이 댄스 행사가 진행된다.팬들이 한자리에 모일 수 있는 공간도 마련된다. 리조트 월드 센토사(Resorts World Sentosa) 컨벤션 센터에는 팬 빌리지(Fan Village)가 조성된다. 이곳에서는 '아리랑' 수록곡 'Merry Go Round'(메리 고 라운드) 뮤직비디오에 등장하는 회전목마를 실물 크기로 재현한다. 게임과 음식, 뷰티 관련 체험 공간도 운영한다.싱가포르의 교통수단을 활용한 협업도 진행된다. 현지 교통 결제 서비스 심플리고(SimplyGo)는 방탄소년단을 주제로 한 한정판 교통카드를 출시한다. 공유자전거 업체 헬로라이드(HelloRide)도 '더 시티' 디자인을 적용한 자전거를 선보인다.바다에서도 관련 행사를 즐길 수 있다. 대형 범선 로얄 알바트로스(Royal Albatross)에서는 센토사의 야경을 감상하며 식사와 칵테일을 즐기는 프로그램을 운영한다. 싱가포르 도심과 센토사를 연결하는 '더 시티' 스피드보트도 마련된다.방탄소년단의 싱가포르 공연은 12월 17일과 19일, 20일, 22일 싱가포르 내셔널 스타디움(National Stadium)에서 열린다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr