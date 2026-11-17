정용화가 '밑도 끝도 없이, 너다'에서 열연 중이다. / 사진제공=A+E Global Media

정용화가 '밑도 끝도 없이, 너다'에서 열연 중이다. / 사진제공=A+E Global Media

그룹 씨엔블루의 멤버 겸 배우 정용화가 '밑도 끝도 없이, 너다'에서 로맨스와 코미디를 오가며 활약하고 있다.정용화는 라이프타임 토일드라마 '밑도 끝도 없이, 너다'에서 주인공 엄태봉 역을 맡았다. 엄태봉은 대중의 사랑을 받는 톱스타지만 남모를 사정으로 키스신을 찍지 못하는 인물이다.극 중 엄태봉은 비밀 보디가드 오해라(홍승희 분)와 사사건건 부딪치면서도 점차 가까워지고 있다. 처음에는 서로를 못마땅하게 여기던 두 사람이 어느새 상대를 챙기고 의지하게 되면서 관계에도 변화가 생겼다.특히 엄태봉은 오해라가 다른 사람과 함께 있는 모습을 보고 질투하거나 그의 사소한 행동에도 신경을 쓰는 등 달라진 감정을 보이고 있다. 정용화는 이러한 변화를 능청스러운 표정과 자연스러운 연기로 표현하며 로맨스에 재미를 더했다.주변 인물들과의 호흡도 눈길을 끈다. 소속사 대표 박환수(김인권 분), 매니저 양수동(김규백 분), 스타일리스트 선미(김민영 분) 등과 티격태격하며 코믹한 상황을 만들어내고 있다.반면 엄태봉이 지닌 어린 시절의 상처와 비밀이 언급되는 장면에서는 진지한 모습으로 분위기를 전환한다. 정용화는 화려한 톱스타의 모습과 허술한 면모를 함께 보여주며 캐릭터의 다양한 면을 표현하고 있다.한편 '밑도 끝도 없이, 너다'는 매주 토, 일요일 오후 10시 50분에 방송된다. 국내에서는 티빙과 LG채널, 해외에서는 Viu와 레미노를 통해서도 시청할 수 있다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr