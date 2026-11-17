아이브 가을이 '하지 못한 말'에 출연한다. / 사진=텐아시아DB

아이브 가을이 '하지 못한 말'에 출연한다. / 사진제공=ENA

그룹 아이브의 멤버 가을이 성인 ADHD 당사자들의 AI 소개팅을 다룬 다큐멘터리에 출연한다. 지난 9월 종영한 기안84의 AI 연애 프로그램 '기이한 연애'에 이어 이번에는 가을이 AI 기술을 활용한 새로운 형식의 프로그램으로 시청자들을 만난다.오는 22일 첫 방송되는 ENA 2부작 다큐멘터리 '하지 못한 말'은 AI 기술을 활용해 출연자들의 이야기를 전하는 프로그램이다. 1부 '나, ADHD야'에서는 성인 ADHD 당사자들이 로테이션 소개팅에 참여해 서로를 알아가는 과정과 일상에서 겪어온 어려움을 공개한다.공개된 예고편은 스포츠카 운전석에 앉은 가을이 "소개팅 안 하실래요?"라고 제안하는 장면으로 시작된다. 이후 소개팅에 참여한 남녀 출연자들의 만남과 함께 과잉행동, 충동성, 주의력결핍 등 ADHD와 관련된 키워드가 등장한다.참가자들은 자신의 경험을 털어놓는다. 한 출연자는 "감정이 갑자기 확 올라오더라고요"라고 말하고, 또 다른 출연자는 "집중을 잘 못 했던 것"이라며 일상에서 겪은 어려움을 언급한다.가족에게도 말하지 못했던 이야기도 공개된다. "부모님에게 ADHD라는 걸 말씀을 안 드렸습니다", "부모님을 좀 원망하는 마음이 있었어요"라는 고백과 함께 눈물을 흘리는 출연자의 모습이 담긴다. 가을은 이들의 이야기를 듣고 위로를 건넨다.가을은 이번 프로그램에서 소개팅 디렉터를 맡아 참가자들과 소통한다. 특히 실제 가을과 AI 기술로 구현한 가을이 함께 등장하는 구성을 통해 기존 다큐멘터리와 차별화를 꾀했다.제작진은 "AI로 구현된 IVE 가을과 함께 출연자들의 진심 어린 마음에 귀 기울이는 여정이 될 것"이라며 "신선한 연출과 가을의 진정성 있는 전달력에 많은 관심과 시청을 부탁드린다"고 전했다.'하지 못한 말' 1부 '나, ADHD야'는 22일 오후 11시 20분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr