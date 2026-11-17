배우 배현성은 티빙 오리지널 시리즈 '대리수능'에서 남재엽 역을 맡았다. / 사진제공=티빙(TVING)

티빙 오리지널 시리즈 '대리수능'은 입시를 둘러싸고 위험한 거래에 휘말린 세 친구의 이야기를 그린다. / 사진제공=티빙(TVING)

배우 배현성, 차강윤, 박윤호가 '대리수능'에서 위험한 거래에 휘말린다.티빙 오리지널 시리즈 '대리수능' 측은 17일 세 친구의 갈등과 사건의 전개를 담은 하이라이트 영상을 선보였다. 영상에는 서로 다른 환경에서 살아온 남재엽(배현성 분), 강건태(차강윤 분), 주희동(박윤호 분)가 각자의 목적을 위해 선택을 내리는 과정이 담겼다.'대리수능'은 대학수학능력시험(수능)을 앞둔 학생들이 각자의 욕망과 현실적인 문제로 얽히면서 범죄에 휘말리는 이야기다. 수능을 소재로 세 인물의 이해관계와 그로 인해 벌어지는 갈등을 그린 범죄 스릴러다.공개된 영상에서는 집안 형편과 성적에서 차이를 보이는 남재엽과 강건태의 관계가 먼저 드러난다. 남재엽은 경제적으로 부족함 없이 자란 모범생인 반면, 강건태는 어려운 환경에서도 전교 1등을 유지해 온 특별 장학생이다.강건태는 서울대 진학을 목표로 공부해 왔지만 자신에게 돌아올 것으로 기대했던 추천서를 남재엽에게 빼앗긴다. 그는 "서울대 입학하면 정상적으로 돈 벌고 정상적으로 살 거예요"라며 평범한 삶을 바라는 마음을 드러낸다. 이후 누군가가 "네가 찾아왔고 네가 선택했잖아"라고 말하는 장면이 등장하면서 강건태가 어떤 거래에 관여했는지 궁금증을 남긴다.남재엽에게도 겉으로 드러나지 않은 사정이 있다. 그는 "하루라도 이 집구석에 살아봐. 얼마나 지긋지긋 숨통이 조이는지"라며 가족을 향한 불만을 터뜨린다. 강건태를 압박하는 듯한 모습도 이어져 두 사람이 단순한 성적 경쟁 이상의 관계로 얽혀 있음을 보여준다.강건태의 절친 주희동도 갈등의 한가운데 놓인다. 주변에서 강건태를 따라다니기만 한다는 말을 들은 그는 점차 흔들리기 시작한다. 이후 "내가 당장 신고할 거라고!"라고 외치는 장면이 등장해 두 친구 사이에 심각한 문제가 발생했음을 암시한다.세 사람의 관계는 남재엽이 거래를 제안하면서 더욱 복잡해진다. 강건태가 "그만 피 말리고 원하는 거 말해"라고 분노하는 장면에 이어 피를 흘리는 인물과 누군가 추락하는 모습이 연달아 등장한다.부모들 역시 사건과 무관하지 않은 것으로 보인다. 남재엽의 아버지(박혁권 분)는 "어떻게 여기까지 왔는데 끝까지 들키질 말았어야지"라며 누군가를 질책한다. 남재엽의 어머니(백지원 분)가 예준의 어머니(엄지원 분)에게 조언하는 장면도 담겼다.이후 남재엽은 아버지에게 "증명할 수 없는 건 진실이 아니야"라는 말을 듣는다. 강건태 역시 "이번에 네 차례야"라며 새로운 거래를 제안하는 듯한 모습을 보인다. 서로를 압박하던 인물들의 관계가 어떻게 달라질지가 주요 관전 요소다.'대리수능'은 오는 23일 티빙에서 단독 공개된다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr