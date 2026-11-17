'빵꾸똥꾸'로 사랑받았던 배우 진지희가 새 프로필 사진을 공개하며 한층 성숙해진 미모를 뽐냈다.진지희는 16일 자신의 SNS에 검은색 하트와 반짝이는 이모티콘을 남기며 여러 장의 새 프로필 사진을 게재했다.공개된 사진 속 진지희는 검은색 상의를 입고 카메라를 정면으로 응시하고 있다. 긴 생머리를 자연스럽게 늘어뜨린 채 차분한 분위기를 연출한 모습이다. 화려한 액세서리나 과한 스타일링 없이도 또렷한 이목구비와 청순한 미모가 돋보인다.특히 어린 시절 '빵꾸똥꾸'를 외치던 개구쟁이 소녀의 모습은 온데간데없이 성숙한 여배우의 분위기가 물씬 풍긴다. 커다란 눈망울과 오뚝한 콧날, 갸름한 얼굴형이 조화를 이루며 인형 같은 비주얼을 완성했다.진지희는 아역 시절부터 대중에게 익숙한 얼굴인 만큼 훌쩍 성장한 모습이 더욱 눈길을 끈다. 특유의 귀여운 이미지를 간직하면서도 한층 깊어진 눈빛과 세련된 분위기로 색다른 매력을 발산했다.한편 1999년생인 진지희는 2009년 MBC 시트콤 '지붕 뚫고 하이킥'에서 정해리 역을 맡아 '빵꾸똥꾸'라는 유행어로 큰 사랑을 받았다. 이후 SBS 드라마 '펜트하우스' 시리즈 등 다양한 작품에 출연하며 성인 배우로 입지를 다졌다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr