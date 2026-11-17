배우 문상민이 '뮤직뱅크' 하차 이후에도 연말 시상식 MC로 나선다. / 사진=텐아시아DB

장성규, 최수영, 문상민이 'KBS 연기대상' MC로 발탁됐다. / 사진제공=각 소속사

배우 문상민이 '뮤직뱅크' 하차 이후에도 연말 시상식 MC로 나선다. 앞서 그는 약 1년 8개월간 음악방송 진행을 맡았으며, 하차 후에도 연말 음악 행사 MC에 대한 의지를 내비친 바 있다. 이번에는 장성규, 최수영과 함께 'KBS 연기대상'을 이끈다.17일 KBS는 오는 12월 31일 생중계되는 '2026 KBS 연기대상'의 MC로 장성규, 최수영, 문상민을 확정했다고 밝혔다. 장성규와 문상민은 지난해에 이어 진행을 맡으며, 최수영은 올해 새롭게 합류한다.장성규는 2023년부터 4년 연속 'KBS 연기대상' 진행자로 나선다. 그동안 예능과 시사, 교양 등 다양한 프로그램에서 쌓아온 경험을 바탕으로 올해도 시상식을 이끌 예정이다.최수영은 올해 영화 '오케이 마담2'와 연극 '베니스의 상인'에 출연하며 활동을 이어왔다. 2027년 방송 예정인 새 주말드라마 '학교 다녀왔습니다'에도 주연으로 합류했다. 이번 시상식에서는 장성규, 문상민과 처음으로 MC 호흡을 맞춘다.문상민은 2024년과 2025년에 이어 3년 연속 'KBS 연기대상' MC로 발탁됐다. 올해 초 방송된 '은애하는 도적님아'에서는 도월대군 이열 역을 맡아 남지현과 호흡을 맞췄다. 극 중 1인 2역을 소화하며 로맨스부터 인물의 복잡한 감정선까지 표현했다.앞서 문상민은 2024년 5월부터 올해 1월까지 약 1년 8개월간 '뮤직뱅크' 고정 MC로 활동했다. 이후 배우 김재원이 후임으로 발탁됐다. 문상민은 올해 초 진행된 '은애하는 도적님아' 종영 인터뷰에서 '뮤직뱅크' 고정 MC 활동은 끝났지만, 연말에 열리는 '뮤직뱅크 글로벌 페스티벌'의 진행을 맡고 싶다는 뜻을 밝힌 바 있다. 그러나 해당 행사의 MC는 김재원에게 돌아갔다. 문상민은 '뮤직뱅크 글로벌 페스티벌' 진행은 맡지 못했지만, 'KBS 연기대상' MC로 3년 연속 발탁되며 연말 시상식 무대에 다시 서게 됐다.'2026 KBS 연기대상'에는 올 한 해 대하드라마부터 미니시리즈, 주말극, 일일극, 단막극까지 다양한 작품에 출연한 배우들이 참석할 예정이다. 시상식은 오는 12월 31일 생중계된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr