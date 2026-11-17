아내의 셋째 임신 소식에 남편이 놀라고 있다. / 사진=박슬기 SNS

사진=박슬기 SNS

방송인 박슬기의 남편이 아내의 임신 소식에 감격했다.박슬기는 지난 16일 자신의 인스타그램에 "다들 축하해 주셔서 정말 감사합니다"라는 문구와 함께 하나의 영상을 게재했다.영상 속에는 박슬기의 남편이 침대 위에서 벽에 붙은 임신 테스트기를 확인한 후 거듭 "진짜로?"라며 박슬기에게 사실을 확인하는 모습. 두 아이를 키우고 있음에도 기쁜 마음을 보여 눈길을 끌었다.이어 남편은 침대에서 일어난 후 다시 한번 "진짜로?"라고 물었다. 하지만 같은 말만 반복하는 남편을 향해 박슬기는 "이제는 좀 물리는 리액션"이라고 언급해 보는 이들의 웃음을 자아냈다.박슬기는 영상과 함께 "태명은 감탄"이라며 "오늘로 6개월 졸업하고 7개월에 접어든다"고 무럭무럭 자라고 있는 아기의 상태도 전했다.한편 박슬기는 1986년생으로 올해 41세다. 1살 연상의 비연예인과 2016년 결혼했으며, 4년 만에 장녀 소예 양을, 이후 또 4년 만에 차녀 리예 양을 품었다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr