배우 공명이 신혜선에 이어 한효주와 연기 호흡을 맞춘다. / 사진제공=MBC

배우 공명이 신혜선에 이어 한효주와 연기 호흡을 맞춘다. / 사진제공=MBC

배우 공명이 신혜선에 이어 한효주와 연기 호흡을 맞춘다. 데뷔 초부터 연하남 이미지로 사랑받아 온 그는 올해 두 작품에서 연상의 여배우들과 호흡을 맞추게 됐다. 앞서 지난 5월 종영한 '은밀한 감사'에서 신혜선과 호흡을 맞췄으며, 이번에는 야구선수로 변신해 한효주와 로맨스를 선보인다.다음 달 첫 방송 예정인 MBC 새 금토 드라마 '너의 그라운드'는 한 번의 좌절로 선수 생활이 멈춰버린 야구선수 강해환이 변호사 출신 에이전트 서희승을 만나 다시 꿈을 향해 나아가는 과정을 그린 로맨스다.극 중 공명은 메이저리그까지 진출했던 투수이자 프로야구단 미라클즈의 우완 투수 강해환 역을 맡았다. 강해환은 어린 시절부터 야구에 재능을 보이며 선수 생활을 이어왔지만, 예상치 못한 사건을 겪은 뒤 2년째 재활에 매달리고 있는 인물이다. 그러던 중 11년 만에 첫사랑 서희승(한효주 분)이 스포츠 에이전트로 나타나면서 새로운 전환점을 맞는다. 과거 서로의 첫사랑이었던 두 사람은 선수와 에이전트라는 관계로 재회해 다시 인연을 이어간다.17일 공개된 스틸컷에는 야구선수로 변신한 공명의 모습이 담겼다. 미라클즈 유니폼을 입고 마운드에 오른 그는 투구를 준비하는 자세와 체격으로 프로야구 선수의 모습을 재현했다. 그라운드를 바라보는 진지한 표정에서는 재기를 준비하는 강해환의 상황이 엿보인다.또 다른 사진에는 과거 투수로 활약하던 강해환의 모습이 담겼다. 한때 메이저리그에 진출할 만큼 실력을 인정받았지만, 부상과 시련을 겪으며 선수 생활에 제동이 걸린 상황이다. 오랜 재활 끝에 다시 마운드에 서기까지 강해환이 겪는 과정이 작품의 주요 이야기로 펼쳐질 예정이다.공명은 야구선수 역할을 소화하기 위해 체격 관리와 투구 연습을 병행했다. 실제 선수와 비슷한 체형을 만들기 위해 꾸준히 운동했으며, 투수의 기본 동작과 자세를 익히는 데에도 시간을 들였다. 이러한 준비를 바탕으로 극 중 강해환의 선수 생활과 재활 과정을 표현할 예정이다.제작진은 "공명 배우가 마운드에 설 때마다 현장에서 감탄이 터져 나올 정도다. 실제 프로야구 선수를 보는 듯한 완벽한 싱크로율은 물론, 캐릭터를 향한 남다른 열정과 노력이 고스란히 느껴진다"며 "강해환의 화려했던 순간부터 좌절을 딛고 다시 일어서는 과정까지, 공명이 그려낼 다채로운 이야기를 기대해 달라"고 전했다.'너의 그라운드'는 12월 첫 방송 된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr