배우 이동국의 쌍둥이 딸 중1 설아와 수아가 훌쩍 성장한 근황을 공개했다.설아는 16일 자신의 SNS 스토리에 동생 수아와 함께 찍은 사진을 게재했다.공개된 사진 속 설아와 수아는 나란히 얼굴을 맞댄 채 카메라를 응시하고 있다. 왼쪽에 자리한 설아는 긴 갈색 머리를 자연스럽게 늘어뜨린 채 입술을 내밀고 있으며, 오른쪽 수아는 검은색 긴 머리에 흰색 상의를 입고 시크한 표정을 짓고 있다.특히 어린 시절 KBS2 '슈퍼맨이 돌아왔다'에서 보여줬던 앳된 모습과는 사뭇 달라진 분위기가 눈길을 끈다. 어느덧 숙녀로 성장한 두 사람은 또렷한 이목구비와 청순한 미모를 자랑하며 시선을 사로잡았다.쌍둥이 자매답게 닮은 듯하면서도 서로 다른 매력도 돋보인다. 설아는 성숙하고 세련된 분위기를, 수아는 귀여우면서도 도도한 매력을 발산했다. 특히 두 사람 모두 카메라를 바라보며 자연스러운 표정을 지어 남다른 비주얼을 뽐냈다.한편 설아와 수아는 전 축구선수 이동국의 쌍둥이 딸로, 어린 시절 '슈퍼맨이 돌아왔다'에 출연해 많은 사랑을 받았다. 최근에는 미국 유학 생활을 통해 성장한 모습을 전하며 관심을 모으고 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr