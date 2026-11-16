최산이 기자간담회에 참석했다./텐아시아 DB

그룹 에이티즈(ATEEZ) 멤버 '북부대공' 산이 2027학년도 대학수학능력시험(수능)을 앞둔 수험생들에게 응원의 메시지를 전했다. 이와 함께 최근 논란이 된 인공지능(AI)과 초소형 카메라를 이용한 시험 부정행위를 비판하며 대책 마련을 촉구했다.산은 16일 팬 소통 플랫폼 프롬(fromm)을 통해 오는 19일 수능을 치르는 수험생들을 격려했다.이날 산은 "너무 노력했으니 분명 잘할 수 있을 것"이라며 "지금 고3을 비롯해 모든 수험생분이 얼마나 긴장하고 걱정할지 안다"고 말했다.이어 최근 불거진 시험 부정행위 문제에 대해서도 자신의 생각을 밝혔다. 그는 "어른들이 하루빨리 해결책을 찾아주길 바란다"며 "모두가 힘든 상황이지만 그중에서도 가장 고생한 사람들은 바로 수험생들"이라고 강조했다.특히 산은 "제발 몰카(초소형 카메라) 좀 쓰지 말자. 기술은 좋은 곳에만 쓰자. 애들 힘들게 하지 말자"며 부정행위에 악용되는 기술을 강하게 비판했다.또한 "모든 수험생 여러분 파이팅. 정말 잘 해낼 수 있을 것"이라며 응원을 이어갔다. 그러면서 "대책을 마련하고 강구하는 건 이제 어른들의 몫"이라고 덧붙여 시험의 공정성을 지키기 위한 실질적인 조치가 필요하다는 뜻을 전했다.끝으로 산은 "우리 수험생분들 너무 힘들겠지만 끝까지 잘 버텨낼 거라 믿는다"며 수험생들을 향한 격려로 글을 마무리했다.수능을 사흘 앞둔 시점에서 산은 수험생들의 노력을 응원하는 동시에 부정행위 방지를 위한 제도적 대응의 필요성을 짚으며 소신을 드러냈다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr