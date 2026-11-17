나연 'NA-sty' 콘셉트 포토 / 사진=JYP엔터테인먼트

나연 'NA-sty' 콘셉트 포토 / 사진=JYP엔터테인먼트

그룹 트와이스(TWICE) 나연이 새 솔로 앨범에서 랩까지 소화하며 새로운 매력을 발산한다.나연은 지난 16일 오후 11시 스포티파이 비디오 팟캐스트 'JYP Podcast' 채널을 통해 'AT NAYEON's'(앳 나연스) 첫 번째 에피소드를 공개했다. 이날 그는 오는 20일 발매하는 새 싱글 'NA-sty'(나스티)의 수록곡과 작업 과정을 소개했다.먼저 타이틀곡 'BABY ANGEL'(베이비 엔젤)에 대해 나연은 "이미지적인 주요 키워드는 '앙큼함'이다. 밝고 사랑스러움 이면에 예측할 수 없는 당돌함과 장난스러움을 함께 가져갈 수 있도록 재킷과 뮤직비디오를 촬영했다"고 설명했다.약 2년 만에 솔로곡을 발표하는 만큼 어떤 모습을 보여줄지 고민했다고도 밝혔다. 나연은 "오랜만에 나오는 만큼 가장 저다운 이미지도 담으면서 어떻게 하면 잘 표현할 수 있을지 고민하고 노력했다"고 말했다. 특히 곡의 빠르기를 조절하는 과정에서 여러 차례 재녹음했으며, 이전 솔로곡 'POP!'(팝!)과 'ABCD'(에이비씨디)에서는 선보이지 않았던 랩 파트도 담았다고 전했다.나연이 작사와 작곡에 참여한 수록곡 'SHiVER'(쉬버)에 관한 설명도 이어졌다. 나연은 "'SHiVER'는 상대를 떨리게 만든다는 장난스러운 플러팅을 담아냈다"고 말했다. 상대방을 보고 심장이 떨리는 감정과 추위에 몸이 떨리는 상황을 동시에 표현한 곡이라는 설명이다. 이 곡은 북미 투어 도중 작업했으며, 겨울에 어울리는 음악을 들려주고 싶어 수록했다고 밝혔다.또 다른 수록곡 'BOY'(보이)는 이번 앨범에서 가장 좋아하는 곡으로 꼽았다. 나연은 사랑하는 사람과 함께하는 순간을 꿈같은 휴식에 빗댄 노래라고 소개했다. 이어 "몽환적이면서도 몽글몽글함이 느껴지는 곡이고 최근 드라이브할 때나 산책할 때 많이 듣는다. 편안하게 들어 주셨으면 한다"고 말했다. 나연은 "이번 앨범에 수록된 총 세 곡 중에 원스(ONCE)가 어떤 곡을 가장 좋아할지 궁금하다. 11월 내내 들어 주셨으면 좋겠다"고 덧붙였다.나연은 2022년 6월 첫 솔로 미니앨범 'IM NAYEON'(아이엠 나연)을 발매하고 타이틀곡 'POP!'으로 솔로 활동을 시작했다. 2024년 6월에는 두 번째 미니앨범 'NA'(나)와 타이틀곡 'ABCD'를 발표했다. 이번 'NA-sty'에는 타이틀곡을 비롯해 'SHiVER', 'BOY' 등 총 3곡이 수록된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr