솔비와 이규한은 내년 4월 결혼식을 앞둔 예비 부부다. / 사진=유튜브 채널 '솔비이즈백' 영상 캡처

가수 겸 화가 솔비가 배우 이규한과의 결혼을 앞두고 유튜브 구독자 10만 명을 달성했다.17일 솔비는 자신의 유튜브 채널 '솔비이즈백'에 게시글을 올려 구독자가 10만 명을 돌파했다는 소식을 전했다. 그는 구독자들이 목표 달성 순간을 함께 축하해 줬다며 감사한 마음을 표현했다.솔비는 "여러분 드디어 솔비이즈백 채널이 2026년 11월 17일 화요일 새벽 2시 45분 10만 명을 돌파했다"고 밝혔다. 이어 "저희는 지금 해외 촬영 중이라 달성 순간에는 아쉽게 자고 있었지만 구독자분들이 카운트다운을 해주셨다. 감동이다"며 기뻐했다.예비 남편 이규한에게도 고마움을 전했다. 솔비는 "오빠에게 근사한 가죽 재킷 꼭 선물하겠다"며 "오빠, 나의 실버 버튼 꿈을 이뤄줘서 고맙다"고 애정을 표현했다.앞서 이규한은 솔비에게 유튜브 구독자 10만 명 달성을 결혼 선물로 약속한 바 있다. 이후 채널 홍보에도 적극적으로 나섰으며 솔비는 목표를 달성하면 그에게 가죽 재킷을 선물하겠다고 화답했다.한편 솔비와 이규한은 내년 4월 결혼식을 올릴 예정이다. 두 사람은 KBS Joy·KBS2 예능 '오래된 만남 추구'에서 처음 인연을 맺었으며, 방송 이후에도 만남을 이어가다 연인으로 발전했다. 결혼 발표 후에는 유튜브를 통해 예비부부의 일상을 공개하며 팬들과 소통하고 있다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr