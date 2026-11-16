의사 겸 사업가 여에스더가 남편 홍혜걸과의 홍콩 여행 중 회사 퇴사를 선언한 가운데, 3000만원대 진주 구매를 두고 갈등을 빚고 이혼까지 언급했다./ 사진=텐아시아 DB

의사 겸 사업가 여에스더가 남편 홍혜걸과의 홍콩 여행 중 회사 퇴사를 선언한 가운데, 3000만원대 진주 구매를 두고 갈등을 빚고 이혼까지 언급했다./ 사진=SBS '동상이몽'

의사 겸 사업가 여에스더가 남편 홍혜걸과의 홍콩 여행 중 회사 퇴사를 선언한 가운데, 3000만원대 진주 구매를 두고 갈등을 빚고 이혼까지 언급했다./ 사진=SBS '동상이몽'

의사 겸 사업가 여에스더가 남편 홍혜걸과의 홍콩 여행 중 회사 퇴사를 선언한 가운데, 3000만원대 진주 구매를 두고 갈등을 빚고 이혼까지 언급했다.16일 SBS 예능 '동상이몽2-너는 내 운명'(이하 '동상이몽2') 측은 여에스더와 홍혜걸 부부의 홍콩 여행이 담긴 예고 영상을 공개했다.영상에서 홍혜걸은 바다가 내려다보이는 호텔 객실을 둘러보며 "너무 좋다. 내가 거금을 썼다"고 만족감을 드러냈다. 그러나 여에스더는 아름다운 풍경에도 별다른 관심을 보이지 않은 채 침대에 누웠다.홍혜걸이 "왜 또 자"라며 외출을 권하자 여에스더는 "오늘은 룸서비스 먹을래요"라고 답했다. 홍혜걸은 "한국에서 올 때 (밖에 나가기로) 약속했잖아!"라며 서운함을 드러냈지만, 여에스더는 "무슨 약속이요?"라고 되물었다. 아내의 모습에 홍혜걸은 "이번 여행은 그러면 안 돼. 너 그러다 정말 빨리 죽는다"며 걱정했다. 이에 여에스더는 "내가 언제 오래 살고 싶다 그랬냐"고 반문했다.홍혜걸은 "너 말 그렇게 하면 안 된다. 여기까지 와서 이게 뭐냐. 호텔에 입원하러 왔냐"며 답답함을 드러냈다. 이어 "당신이 건강해야 많은 사람들이 행복하다. 통통이(애칭)가 한 살만 더 살아도 몇백억이 왔다 갔다 해"라고 설득했다.그러나 여에스더는 "오래 살고 싶지도 않고 돈 안 벌고 회사 그만둘 거야"라고 선언했다. 홍혜걸이 여행까지 와서 호텔에만 머무는 이유를 묻자 여에스더는 "나 호캉스하러 왔다"고 받아쳤다.두 사람은 고가의 진주 구매를 두고도 신경전을 벌였다. 홍혜걸은 아내를 공주님처럼 만들어주겠다며 홍콩 보석거리로 안내했고, 여에스더는 진열된 보석들을 구경하며 감탄했다.이 과정에서 여에스더는 여행을 떠나기 전 명품 주얼리 브랜드 미키모토의 3000만원 상당 남양진주를 구매했다고 밝혔다. 이에 홍혜걸은 고가의 보석을 구매하면서 자신과 미리 상의하지 않은 점을 지적했다.여에스더는 그동안 돈을 아끼다가 이번에 보석을 구매한 것이라고 설명했다. 그러면서 홍혜걸이 200만원짜리 자전거를 구매했던 일을 언급하며 자신의 소비에만 문제를 제기하는 남편에게 불만을 드러냈다.홍혜걸은 보석 구매 자체를 반대하는 것은 아니라면서도 보석에 관심을 갖기 시작하면 막대한 돈을 쓰게 될 수 있다고 우려했다. 여에스더 역시 남편은 원하는 곳에 돈을 쓰면서 자신의 소비만 문제 삼는다며 맞섰다.여에스더는 여행 중 이혼과 회사 매각까지 언급했다. 요트 위에서 남편 홍혜걸과 대화를 나누던 여에스더는 "그럼 나는 먼저 이혼을 하겠어"라고 말했다. 이어 "혜걸 씨가 그렇게까지 상처받는다면 제가 회사를 매각할게요"라고 덧붙였다. 연 매출 3000억원 규모의 회사를 운영하는 여에스더가 이혼에 이어 회사 매각까지 거론한 것이다.여에스더는 연 매출 3000억원 규모의 건강기능식품 회사를 운영하고 있다. 그동안 심각한 우울증을 앓아왔다고 여러 차례 고백한 만큼, 홍콩 여행 중 오래 살고 싶지 않다는 발언에도 관심이 쏠렸다.앞서 여에스더는 약물 치료에도 증상이 호전되지 않아 전신마취를 동반한 전기경련치료를 28차례 받았다고 밝힌 바 있다. 디즈니+ '운명전쟁49'에서는 "매일 죽을 날짜를 뽑고 있다", "살고 싶지 않다"고 털어놓기도 했다.반면 최근에는 여행을 통해 오랜만에 행복감을 느꼈다고 고백했다. 지난 11일 여에스더는 자신의 SNS에 홍혜걸과 터키 여행을 즐기는 영상을 공개했다.영상에서 여에스더는 "오늘은 나 정말 만족스럽다. 쇼핑도 하고 맛있는 것도 먹고"라며 여행에 대한 만족감을 드러냈다. 홍혜걸이 관광은 하지 않고 쇼핑과 식사만 즐겼다고 말하자 "나는 원래 관광 안 한다. 나한테 중요한 건 호텔과 맛있는 음식, 그리고 쇼핑이다"라고 답했다.특히 여에스더는 "내가 행복하다는 말을 잘 안 하는 게 아니라 행복을 잘 못 느낀다. 그러다가 지난번에 놀러 가서 행복하더라"고 고백했다. 이어 "내가 이런 적이 없다. 외국에 와서 그다음 날부터 돌아다니다니"라며 달라진 자신의 모습에 놀라워했다.한편 여에스더와 홍혜걸은 약 5년간 이어진 간헐적인 별거 생활을 끝내고 지난해 8월부터 다시 함께 생활하고 있다. 두 사람의 홍콩 여행기가 담긴 '동상이몽2'는 오는 17일 오후 10시 40분 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr