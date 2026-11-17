가수 CL / 사진 제공=더블랙레이블

가수 CL(씨엘)이 더블랙레이블에 합류한 뒤 첫 신곡을 발표한다.소속사 더블랙레이블은 17일 공식 SNS를 통해 CL의 새 디지털 싱글 'ICONIC'(아이코닉) 콘셉트 포토를 공개했다. 신곡은 오는 20일 오후 6시 발매된다.공개된 사진에서 CL은 검은 배경을 뒤로한 채 흰색 의상과 바닥까지 길게 늘어진 백발로 모습을 드러냈다. 의상에는 뱀을 형상화한 그림이 담겼다. 또 다른 사진에서는 붉은색 배경과 검은색 후드 의상을 활용해 서로 다른 분위기를 연출했다.이번 신곡은 CL이 약 5년 만에 선보이는 솔로 음악이다. 앞서 CL은 지난 13일 더블랙레이블과 전속계약을 체결했다고 밝혔다. 이에 따라 과거부터 음악 작업을 함께해 온 프로듀서 테디(TEDDY)와 다시 한솥밥을 먹게 됐다.CL은 컴백에 앞서 공개한 인터뷰 영상에서 그룹 2NE1(투애니원)의 재결합 과정과 데뷔 15주년 기념 투어에 관한 이야기를 전했다. 더블랙레이블에 합류하게 된 배경도 직접 설명했다.그동안 2NE1의 완전체 활동에 참여해 온 CL은 이번 싱글을 시작으로 솔로 활동을 재개한다.CL의 새 디지털 싱글 'ICONIC'은 오는 20일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 공개된다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr