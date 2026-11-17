추성훈의 은퇴전이 '상남자'를 통해 공개된다./ 사진=텐아시아 DB

추성훈의 은퇴전이 '상남자'를 통해 공개된다./ 사진제공=SBS Plus·MBN

김종국이 추성훈의 은퇴전 승리를 예언한다.17일 오후 9시 40분 방송되는 SBS Plus·MBN 예능 '상남자의 여행법 in 마나도' 7회에서는 추성훈, 김종국, 안재현이 강인함과 용맹함을 중시하는 미나하사족의 전사 문화를 접하고 특별한 기운을 충전하는 모습이 공개된다.이날 세 사람은 천연 온천을 체험하던 중 전사들이 영토 전투를 마친 뒤 호수에 들러 전쟁의 흔적과 피를 씻어냈다는 전설을 듣는다. 호수의 이름이 '피로 물든 호수'를 뜻한다는 설명에 세 사람은 연신 감탄을 터뜨린다.특히 김종국은 전사들이 승리 후 몸을 씻었다는 이야기에 은퇴전을 앞둔 추성훈을 바라보며 "이번 은퇴전 완전 이기겠다"고 확신한다. 이어 "여기서 딱 기운 받아가지고"라며 승리를 기원하자, 안재현 역시 박수로 응원을 보낸다. 얼굴에 진흙을 바른 채 강렬한 전사 비주얼을 완성한 추성훈이 김종국의 예언대로 은퇴전에서 승리를 거머쥘 수 있을지 관심이 모인다.추성훈은 오는 21일 서울 구로구 고척스카이돔에서 열리는 종합격투기(MMA) 대회 '블랙컴뱃 17'에서 선수 생활의 마침표를 찍는 공식 은퇴전을 치른다. 앞서 추성훈은 지난 8월 마지막 경기에 온전히 집중하기 위해 은퇴전 전까지 예능 등 신규 방송 활동을 잠시 내려놓겠다고 선언해 화제를 모은 바 있다.은퇴전 현장에는 김종국, 지코, 안재현이 맏형의 마지막 도전을 응원하기 위해 직접 출동한다. 여기에 깜짝 손님까지 합류할 예정이라고 해 기대감을 높인다.평소 티격태격하던 추성훈과 김종국이 은퇴전에서 보여줄 케미스트리도 관전 포인트다. 앞선 대만 편에서 은퇴전 이야기가 나오자 추성훈은 김종국에게 "너만 좀 안 왔으면 좋겠다"고 농담을 던졌고, 김종국 역시 "형 맞으면 내가 웃어야 된다"고 받아쳐 웃음을 안긴 바 있다. 장난기 가득했던 두 사람이 실제 결전의 날 어떤 호흡을 보여줄지 주목된다. '상남자 패밀리'의 뜨거운 응원 열기를 담은 은퇴전 현장은 오는 24일 '상남자의 여행법' 마지막 8회 방송 후 TV 최초로 공개된다.한편 김종국은 타 방송에서도 남다른 프로그램 애정을 보인 바 있다. 오는 20일 방송되는 SBS '비서진'에서 '상남자의 여행법' 촬영 내내 입었던 공식 티셔츠를 착용하고 헬스장에 등장하는 것. 이서진, 김광규와 함께하는 자리에서도 자연스럽게 '상남자 유니폼'을 소화하며 여행 밖에서도 이어지는 끈끈한 의리를 증명할 예정이다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr