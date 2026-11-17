배우 이동욱이 영화 '남벌'에 출연한다. / 사진=텐아시아DB

배우 이동욱이 영화 '남벌'에 캐스팅됐다. 쌍검을 자유자재로 다루는 무사로 변신해 이병헌과 호흡을 맞춘다.17일 영화 '남벌'(감독 이모개) 측은 이동욱의 출연 확정 소식을 전했다. 앞서 캐스팅된 이병헌에 이어 이동욱이 합류하면서 두 배우가 함께 선보일 무협 액션에 관심이 쏠린다.'남벌'은 조선 초기를 배경으로 능력과 계급이 서로 다른 9명의 무사가 왜구에게 납치된 포로들을 구하기 위해 대마도로 향하면서 벌어지는 이야기를 그린 하드보일드 무협 액션 영화다.이동욱은 고려 별무반 출신 무사 윤관 역을 맡았다. 윤관은 두 자루의 검을 능숙하게 다루는 인물로, 냉철한 판단력과 동료를 향한 의리를 갖췄다. 무사들을 이끄는 수장 임억(이병헌 분)의 오랜 동료이자 오른팔로, 대마도에 억류된 조선인들을 구출하는 여정에 함께한다.이동욱은 디즈니+ '킬러들의 쇼핑몰' 시리즈에서 강렬한 액션과 절제된 카리스마를 선보인 바 있다. 이 밖에도 '구미호뎐' 시리즈, '타인은 지옥이다', '도깨비', 영화 '하얼빈' 등 다양한 장르의 작품에 출연했다. 이번에는 쌍검을 사용하는 무사로 변신해 새로운 액션 연기에 도전한다.제작사 하이브미디어코프와의 재회도 눈길을 끈다. 이동욱은 영화 '하얼빈'에 이어 '남벌'에서도 하이브미디어코프와 함께 작업하게 됐다.하이브미디어코프 관계자는 "이동욱 배우가 지닌 깊이 있는 연기와 독보적인 분위기가 '윤관'의 매력을 한층 풍성하게 완성해 줄 것으로 기대한다"며 "배우들의 강렬한 호흡과 이모개 감독의 새로운 도전을 담은 '남벌'에 많은 관심 부탁드린다"고 밝혔다.'남벌'은 '서울의 봄', '하얼빈', '다만 악에서 구하소서', '남산의 부장들', '내부자들' 등을 선보인 하이브미디어코프가 제작한다. 연출은 이모개 감독이 맡았다.'남벌'은 올해 하반기 촬영 시작을 목표로 사전 제작을 진행 중이다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr