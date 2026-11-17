그룹 투모로우바이투게더 컴백 쇼케이스. / 사진=방송 화면 캡처

그룹 투모로우바이투게더 컴백 쇼케이스. / 사진=방송 화면 캡처

그룹 투모로우바이투게더(TXT)가 컴백 쇼케이스에서 신곡 5곡의 무대를 선보였다.지난 16일 Mnet에서는 투모로우바이투게더의 미니 9집 발매 기념 쇼케이스 'TOMORROW X TOGETHER COMEBACK SHOWCASE : PERFECT STORM'이 방송됐다. 쇼케이스는 M2 유튜브 채널을 통해서도 공개됐다.이날 투모로우바이투게더는 신보의 첫 번째 트랙 '지금까지와는 다른 무언가가 필요해 (Storm is…)'로 무대를 시작했다. 이어 수빈과 범규의 유닛곡 'Touch the Sky', 연준과 태현, 휴닝카이의 유닛곡 'Sweetest Escape' 등 신곡 5곡을 선보였다.타이틀곡 'Angel Bite'에서는 기존 K팝 그룹의 일사불란한 군무보다 멤버들의 개별적인 움직임과 표정 연기에 무게를 뒀다. 현실이 아름답지만은 않더라도 사랑하는 사람과 함께하고 싶다는 곡의 내용을 퍼포먼스로 표현했다.멤버들은 앨범 제작 과정에 관한 이야기도 나눴다. 'Touch the Sky' 작사에 참여한 수빈과 범규는 "준비할 때 보충 수업을 여러 번 했다. 힘들기도 했지만 무대에 섰을 때 보여줄 게 많아서 재밌다"고 말했다.연준은 태현, 휴닝카이와 함께 부른 'Sweetest Escape'에 대해 "막내들과 유닛곡을 하는 게 처음이라 좋았다. 팬분들께도 위로가 되면 좋겠다는 생각을 하면서 준비한 곡"이라고 설명했다.과거 발표곡을 다시 선보이는 시간도 마련됐다. 투모로우바이투게더는 '그냥 괴물을 살려두면 안 되는 걸까', '날씨를 잃어버렸어', 'Trust Fund Baby', 'LO$ER=LO♡ER' 등을 메들리로 공연하며 데뷔 이후 음악에서 다뤄온 청춘의 고민과 감정을 돌아봤다.멤버들은 "데뷔 초가 생각날 만큼 열심히 준비했다. 설레는 마음으로 활동할 수 있을 것 같다. 자신 있다"고 컴백 소감을 전했다.투모로우바이투게더는 지난 13일부터 15일까지 서울 올림픽공원 KSPO DOME에서 열린 월드투어 공연에서 미니 9집 'PERFECT STORM'의 전곡 무대를 먼저 공개했다. 앨범은 16일 정식 발매됐다.한편 투모로우바이투게더는 유튜브 예능 '리무진서비스', '워크돌', '아이돌 인간극장' 등에 출연하며 활동을 이어간다. 연준은 오는 20일 MBC '나 혼자 산다'에 출연하며, 그룹은 22일 SBS '인기가요'에서 'Angel Bite' 무대를 선보일 예정이다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr