가수 겸 배우 혜리가 배경 화면을 인증하고 있다. / 사진=혜리 SNS

사진=혜리 SNS

걸스데이 출신 배우 혜리가 조카를 향한 진한 사랑을 보여줬다.혜리는 17일 자신의 인스타그램에 "밤새워서 열심히 일하는 이모 어때", "아이고 ㅠㅠ 근데 너무 귀여운걸", "꾸러기와 나" 등 다양한 문구들과 함께 여러 장의 사진과 영상을 게재했다.공개된 게시물들 속에는 혜리가 자신의 일상을 기록한 모습. 촬영장과 결혼식 그리고 병원 방문까지 다채롭게 담겼다. 특히 혜리는 촬영장에서의 추억보다 조카를 향한 애정을 더 많이 담아 눈길을 끌었다. 혜리는 "내 앨범에 네 사진밖에 없어"라며 요즘 자신의 관심사가 조카는 사실을 밝혔다.앞서 2025년 10월 결혼한 혜리의 여동생 이혜림 씨가 지난 3월 딸을 출산하면서 이혜리는 이모가 됐다.한편 혜리는 디즈니+ 오리지널 예능 '스타일 워즈'를 통해 데뷔 후 첫 서바이벌 프로그램 MC를 맡았다. '스타일 워즈'는 나이와 직업, 경력과 관계없이 패션에 진심인 참가자 72명이 자신만의 스타일링으로 경쟁한다. 방송인 홍진경, 디자이너 준지(정욱준), 모델 배정남, 스타일리스트 최실장이 심사위원이다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr