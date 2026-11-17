배우 고수가 '틈만나면,'에서 평소와 다른 모습을 보여준다. / 사진제공=SBS

배우 고수가 '틈만나면,'에서 평소와 다른 모습을 보여준다. / 사진제공=SBS

배우 고수가 '틈만나면,'에서 평소와 다른 모습을 보여준다. 앞서 그는 2012년 11살 연하의 비연예인 아내와 결혼해 슬하에 세 자녀를 두고 있다. 이날 방송에서는 게임에 몰입한 나머지 거친 샤우팅까지 내뱉으며 승부욕을 보일 예정이다.17일 방송되는 SBS 예능 프로그램 '틈만나면,'에는 유재석, 유연석과 함께 배우 고수, 가수 겸 배우 육성재가 게스트로 출연한다. 네 사람은 경기 용인시 수지구를 찾아 시민들과 함께 다양한 게임에 도전한다.육성재는 "내가 승부욕이 없다"라고 말했지만, 게임이 시작되자 태도가 달라진다. '수지의 아들'이라는 이름에 걸맞은 활약을 펼치겠다며 홀로 연습에 나선 것. 그러나 네 사람이 도전한 게임은 테니스였다. 앞서 "테니스를 실제로 쳐 본 적이 없다"라고 밝힌 육성재는 게임 도중 공 대신 라켓을 던지는 실수를 저지른다.예상치 못한 상황에서도 육성재의 승부욕은 이어진다. 그는 "저 또 불러주시면 안 돼요? 이런 적 처음"이라며 재출연까지 요청했다는 전언이다. 고수 역시 게임에 몰입하며 평소와 다른 모습을 보여준다. 테니스 게임에서 예상 밖의 실력을 발휘한 그는 "가는 거야 그냥!"이라고 외치며 승부욕을 불태운다. 이어 재킷까지 벗고 공의 적중률을 높이기 위한 자세를 연구하는 등 적극적으로 참여한다.그러나 실전에서는 공이 번번이 목표물을 빗나가자 고수는 "라켓 던져서 맞추면 안 돼?"라며 답답함을 토로한다. 좀처럼 뜻대로 풀리지 않는 게임에 발끈하는 모습으로 웃음을 자아낼 예정이다.고수와 육성재가 출연하는 '틈만나면,'은 17일 오후 9시 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr