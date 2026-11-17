그룹 레인보우 출신 조현영이 웨딩드레스를 입은 모습을 공개하며 결혼에 대한 관심을 다시 한번 불러일으켰다.조현영은 16일 자신의 SNS에 "뭐가 젤 잘어울려?"라는 글과 함께 여러 장의 웨딩드레스 사진을 게재했다.공개된 사진 속 조현영은 순백의 웨딩드레스를 입고 예비 신부를 연상케 하는 자태를 뽐냈다. 어깨와 쇄골 라인이 드러나는 오프숄더 드레스에 커다란 리본 장식이 달린 베일을 매치해 사랑스러운 분위기를 연출했다.특히 가슴 라인을 강조한 드레스 디자인과 잘록한 허리가 눈길을 끌었다. 조현영은 인형 같은 이목구비와 늘씬한 몸매를 자랑하며 실제 결혼식을 앞둔 신부처럼 화사한 미모를 뽐냈다.연이어 공개된 웨딩드레스 사진에 결혼이 임박한 것 아니냐는 궁금증도 커지고 있다. 다만 조현영은 지난 2일 웨딩드레스 사진이 공개됐을 당시 "결혼하는 거 아님"이라고 직접 밝힌 바 있다.앞서 조현영은 결혼을 향한 적극적인 의지를 드러내기도 했다. 지난해 채널A '탐정들의 영업비밀'에서는 "레인보우 멤버들 중 저와 1명만 빼고 다 먼저 결혼했다. 주변에서 다 시집을 가니까 결혼 생각이 자꾸 든다"고 털어놨다.한편 조현영은 2009년 그룹 레인보우로 데뷔했으며, 현재 유튜브 채널 등을 통해 팬들과 소통하고 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr