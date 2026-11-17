배우 이정현이 방송 도중 깜짝 결혼 소식을 전했다. / 사진=KBS2 방송 화면 캡처

배우 이정현이 방송 도중 깜짝 결혼 소식을 전했다. / 사진=KBS2 방송 화면 캡처

배우 이정현이 방송 도중 깜짝 결혼 소식을 전했다. / 사진=KBS2 방송 화면 캡처

배우 이정현이 방송 도중 깜짝 결혼 소식을 전했다. 오는 12월 결혼을 앞둔 그는 같은 달 영화 개봉까지 예고하며 겹경사를 맞았다.지난 16일 방송된 KBS2 예능 '말자쇼'에는 드라마 '미스터 션샤인', '신병4' 등에서 활약한 배우 이정현이 게스트로 출연했다. 이날 이정현은 배우로서의 삶과 가족 이야기부터 결혼을 앞둔 근황까지 다양한 이야기를 나눴다.이정현은 작품 속 강렬한 이미지와 달리 실제로는 내성적인 성격이라고 밝혔다. MC 김영희가 "보이는 모습은 되게 무서워 보이는데 실제 성격은 정반대라고 들었다"고 묻자, 그는 "성격이 좀 소극적이다. 어릴 때부터 내성적이었고 말을 많이 조심하려고 한다"고 답했다. 이어 "오늘도 이런 자리가 처음이라 너무 떨리고 말 하나하나가 신경 쓰인다"고 털어놨다.배우 활동과 아르바이트를 병행하는 이유도 설명했다. 김영희가 "작품도 많이 했는데 아직도 아르바이트한다고 들었다"고 하자, 이정현은 "쉬는 시간이 좀 무섭다. 쉬는 시간에 뭐라도 해야 한다고 생각한다"고 말했다. 그는 "아르바이트를 하면 다양한 직종을 경험할 수 있고, 거기서 에너지도 얻는다. 연기에도 많은 도움이 된다"고 덧붙였다.실제로 이정현은 행사 진행자로 일하는 지인을 도와 현장에서 스피커를 설치하거나 마이크를 전달하는 보조 업무를 경험했다고 밝혔다. 배우 활동 외에도 새로운 환경에 뛰어들며 다양한 경험을 쌓고 있는 것.이정현은 드라마 '미스터 션샤인' 출연 당시 일본인으로 오해받았던 일화도 공개했다. 극 중 자연스러운 일본어 연기를 선보였지만, 실제로는 전북 김제 출신의 한국인이라고 설명했다. 대학에서 유도를 전공한 그는 유도의 종주국인 일본에서 1년간 교환학생으로 생활한 경험이 있다고 밝혔다. 당시 익힌 일본어가 이후 배우 활동에도 도움이 됐다는 설명이다.가족과 관련된 특별한 사연도 전했다. 이정현은 친가와 외가 양쪽에 국가유공자가 있다고 밝혔다. 특히 외조부가 6·25전쟁 참전용사라며 국가유공자의 후손이라는 사실에 자부심을 내비쳤다.이정현은 방송 도중 결혼 소식을 발표해 이목을 집중시켰다. MC들이 "겹경사가 있다고 들었다"고 운을 떼자, 이정현은 "다음 달이면 내가 장가를 간다"고 밝혔다. 이어 "잘 살겠다"며 결혼을 앞둔 소감을 전했다.이를 들은 김영희는 "결혼과 죽음은 미룰수록 좋은 건데 정말 축하드린다"고 농담을 건네 웃음을 자아냈다. 이정현은 결혼뿐 아니라 오는 12월 30일 영화 '신병 더 무비' 개봉도 앞두고 있다.이정현은 행복한 일이 있다면 망설이지 않고 도전하는 것이 중요하다는 생각을 밝혔다. 다양한 경험을 통해 자신이 잘하는 일을 찾아갈 수 있다는 그는 "행복이 이끄는 곳에 내 길이 있을 것"이라는 말로 삶에 대한 소신을 전했다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr