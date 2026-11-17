고지용이 근황을 공개했다. / 사진='원마이크' 유튜브 캡처

고지용이 근황을 공개했다. / 사진='원마이크' 유튜브 캡처

그룹 젝스키스 출신 고지용이 자신을 둘러싼 '건강 이상설'에 대해 해명하며 근황을 보여줬다.지난 16일 유튜브 채널 '원마이크'에는 그룹 젝스키스 출신 고지용이 게스트로 출연해 근황을 밝혔다. 고지용은 그동안 온라인상에서 널리 확산됐던 수척해진 모습에 관해 언급했다.그는 "지금 건강 상태는 많이 좋아졌다"며 "인터넷에 떠도는 건강 이상설 사진은 상렬이 형이랑 유튜브 한 번 찍었을 때다. 그때가 아마 맥스로 빠졌을 때"라고 말했다. 이어 "당시 약속은 또 지켜야 되니까 잠깐 나갔는데 그게 일파만파 캡처로 퍼져버린 것"이라고 설명했다. 그러면서 "그때는 진짜 건강이 안 좋긴 했다. 63kg까지 빠졌을 때"라고 털어놨다. 지금은 그때보다 10㎏ 정도 찐 상태다.고지용은 "그때 스트레스도 많았고 여러 가지 안 좋은 일이 있어서 나를 너무 방치했다"고 회상했다. 이어 지금은 꾸준히 관리를 하고 있다고 밝혔다.고지용은 지난 7월 자신의 SNS를 통해 2년 전 아내와 이혼한 사실을 뒤늦게 알렸다. 당시 2년이라는 세월이 흐른 시점에 이를 공개했으며 그 이유는 "아들이 상황을 충분히 받아들이고 안정적으로 성장할 수 있도록 지켜주고 싶었기 때문"이라고 고백했다. 이어 "앞으로도 아빠로서 최선을 다할 것"이라며 "비록 부부로는 헤어졌지만 서로 응원하며 잘 지내고 있다"고 덧붙였다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr