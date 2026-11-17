래퍼 빈지노가 음주운전 사고로 물의를 빚은 배우 고경표의 사과문에 '좋아요'를 누른 사실이 알려졌다. / 사진=SNS 갈무리

고경표가 공식 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다. / 사진=텐아시아DB

래퍼 빈지노가 음주운전 사고로 물의를 빚은 배우 고경표의 사과문에 '좋아요'를 누른 사실이 알려졌다. 두 사람은 과거 군 복무 시절부터 친분을 이어온 사이로, 고경표가 활동 중단을 선언한 가운데 빈지노의 SNS 활동에도 관심이 쏠렸다.고경표는 지난 15일 자신의 SNS에 "죄송합니다. 고경표입니다"라는 글로 시작하는 장문의 사과문을 게재했다. 그는 "술을 마시고 운전대를 잡은 건 전적으로 제 잘못이다. 음주운전을 하지 말아 달라고 사람들에게 이야기했던 제가 그 말을 어겼다"며 잘못을 인정했다.이어 "제가 한 행동으로 누군가 크게 다칠 수도 있었다. 무책임한 행동이었다"며 "경찰 조사에 성실히 임하겠다. 사고로 생긴 피해를 회복하는 데 필요한 조치를 하고, 처분에 따른 모든 책임을 지겠다"고 밝혔다. 예정된 활동도 모두 중단하겠다는 뜻을 전했다.그런 가운데 빈지노가 고경표의 사과문에 '좋아요'를 남긴 것으로 알려져 눈길을 끌었다. 가수 김송 역시 해당 게시물에 '좋아요'를 누른 것으로 전해졌다. 다만 두 사람이 별도의 댓글이나 입장을 밝히지는 않아 '좋아요'에 담긴 구체적인 의도는 확인되지 않았다.빈지노와 고경표는 군 복무를 계기로 친분을 쌓았다. 두 사람은 빅뱅 태양, 대성, 배우 주원 등과 함께 군 생활을 하며 '군뱅'이라는 모임을 결성했다. 전역 후에도 인연을 이어왔으며, 함께 찍은 셀카를 공개하는 등 친분을 과시한 바 있다.앞서 고경표는 지난 14일 오전 3시 30분께 서울 마포구 동교동 일대에서 술을 마신 채 승용차를 운전하다 작업 중이던 청소차를 들이받는 사고를 냈다. 당시 혈중알코올농도는 면허취소 기준을 넘었으며, 피해 차량에 타고 있던 60대 운전자가 부상을 입은 것으로 전해졌다.음주운전 사고의 여파는 고경표가 출연한 방송과 공개 예정작에도 이어졌다. 지난 14일과 15일 각각 방송된 MBC '놀면 뭐하니?'와 tvN '식스센스: B사이드' 제작진은 그의 출연 분량을 최대한 편집했다. '놀라운 토요일' 역시 편집 방침을 정한 것으로 알려졌다.오는 12월 공개를 앞둔 티빙 '대탈출: 도시괴담' 측도 고경표의 분량을 최대한 덜어내기로 했다. 오는 29일 첫 방송 예정인 '보검 매직컬2' 역시 편집이 불가피한 상황이다. 라미란, 민니와 함께 출연한 영화 '원조x떡집'은 촬영을 마치고 후반 작업 중으로, 배급사 측이 대응 방안을 논의하고 있다.오는 21일 개최 예정이었던 고경표의 단독 팬미팅도 취소됐다. 팬미팅 제작사 측은 지난 16일 행사 취소를 공지했으며, 예매된 티켓은 전액 환불 처리될 예정이다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr