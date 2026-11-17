아옳이는 지난 8월 한의사 김형배와의 열애 사실을 공개했다. / 사진=유튜브 채널 '아옳이' 영상 캡처

유튜버 아옳이(본명 김민영)와 공개 열애 중인 한의사 김형배가 결혼을 언급해 눈길을 끌었다.16일 유튜브 채널 '아옳이'에는 '숨쉬듯 들어오는 결혼 플러팅. 커플데이트 브이로그'라는 제목의 영상이 게재됐다. 영상에는 아옳이와 김형배가 함께 데이트를 즐기는 모습이 담겼다.아옳이는 김형배가 근무하는 한의원을 방문했다. 평소 장시간 앉아서 일하는 탓에 몸이 불편했다고 밝힌 그는 남자친구에게 직접 추나 치료를 받았다.진료를 마친 뒤 두 사람은 저녁 식사를 함께하며 데이트를 이어갔다. 이후 카페 야외 테라스에서 빙수를 먹으며 이야기를 나누던 중 자연스럽게 결혼에 관한 대화가 시작됐다.아옳이는 "우리가 처음 보내는 가을 아니냐"고 물었다. 김형배는 "그렇다. 조금 있으면 사계절 다 봤다"고 답했다. 이에 아옳이가 지난해 겨울 처음 만났던 때를 떠올리자 김형배는 "이제 결혼해도 되겠다. 사계절은 보고 결혼하라는 소리가 있지 않냐"며 결혼을 언급했다.김형배의 결혼 이야기는 여기서 끝나지 않았다. 그는 "저 이제 해도 되냐"고 구독자들에게 물었다. 이어 "댓글 달아달라. 반대할 분은 이름, 전화번호 남겨라. 제가 설득할 것이다. 개선 사항이 있으면 바꿀 것"이라고 너스레를 떨었다.아옳이는 2018년 카레이서 출신 사업가 서주원과 결혼했으나 2022년 이혼했다. 이후 지난 8월 김형배와의 교제 사실을 알린 뒤 공개 연애를 이어가고 있다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr